Carmen Consoli protagonista musicale del nuovo film Disney “Mulan”

Carmen Consoli è protagonista musicale del nuovo attesissimo film Disney Mulan. L’artista interpreta la canzone originale “Coraggio, Onestà e Lealtà” (“Loyal Brave True”) nella versione italiana del film, cantata nella versione originale dalla superstar Christina Aguilera. “Coraggio, Onestà e Lealtà” è il brano portante dei titoli di coda del film che sarà disponibile su Disney+ da domani 4 settembre, giorno del compleanno della cantantessa.

“‘Coraggio, Onestà e Lealtà’ è una canzone che esprime allo stesso tempo la forza e la vulnerabilità di una giovane donna disposta a rischiare tutto per amore della propria famiglia”, ha affermato Carmen Consoli. “È per me una grande emozione interpretare un brano così denso di significato e prestare la mia voce alla rivisitazione di un classico Disney che ho sempre amato”.

Definita dal New York Times “Magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale…una voce piena di dolore, compassione e forza”, Carmen Consoli, chitarra, tacchi a spillo, verve di performer grintosa e passionale, è un indiscusso punto di riferimento della musica italiana al femminile.

La collaborazione con Disney aggiunge un ulteriore riconoscimento a una carriera costellata di primati: Carmen è stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park, è stata la prima donna nella lunga storia del prestigioso Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con “Elettra”, è stata nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef, ha vinto il premio Amnesty Italia per “Mio zio”, è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Maestro Concertatore nel grande evento live “La Notte della Taranta”.

Il brano originale “Loyal Brave True” è stato scritto da Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan e Billy Crabtree, e prodotto da Jamie Hartman.

Nella versione originale del film, il brano “Loyal Brave True” e la nuova versione di “Reflection”, sono interpretati dalla star mondiale, Christina Aguilera. Entrambi i brani sono presenti nel film e nella colonna sonora di Walt Disney Records/Universal, con musiche composte e dirette da Harry Gregson-Williams. La colonna sonora internazionale sarà disponibile in tutti gli store digitali da domani, 4 settembre. L’inedito di Carmen Consoli “Coraggio, Onestà e Lealtà” (“Loyal Brave True”) sarà invece pubblicato prossimamente.