ASUS, laptop con processori Intel di 11a generazione

ASUS ha annunciato oggi, nel corso dell’evento virtuale Built for Brilliance, la nuova e rinnovata line up di PC.

Una linea che annovera laptop dotati della potenza dei processori Intel Cor di undicesima generazione, e il debutto del primo laptop certificato dal brand Intel Evo.

I nuovi laptop Asus

I laptop rivoluzionari presenti nella line up includono ZenBook Flip S (UX371), il notebook convertibile OLED più sottile al mondo e primo laptop al mondo ad essere certificato secondo lo standard della piattaforma Intel Evo; ZenBook S (UX393), il laptop con formato 3:2 3.3K più sottile e leggero al mondo; ZenBook 14 (UX435EA / EG), il laptop da 14 pollici più piccolo al mondo dotato di ScreenPad ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL / EGL), il più leggero ZenBook da 14 pollici, con un peso fino a 980 gr; ZenBook Pro 15 (UX535), il laptop OLED 4K da 15 pollici più piccolo al mondo; e ExpertBook B9 (B9400), il laptop aziendale da 14 pollici più leggero al mondo. La line up 2020 presentata da ASUS offre le soluzioni più all’avanguardia nel settore per fornire la massima produttività ed esperienza utente.

Dotati di processori Intel Cor™ di Undicesima Generazione e nuova grafica Intel Iris X, i laptop ASUS garantiscono prestazioni mai viste per notebook sottili e leggeri e offrono agli utenti le migliori esperienze di produttività, creatività, gioco, intrattenimento e collaborazione. I processori Intel Core di Undicesima Generazione sfruttano la potenza della tecnologia AI per consentire velocità senza precedenti e performance superiori per un utilizzo quotidiano del PC, mentre il Intel WiFi 6 integrato e il supporto Thunderbolt 4 forniscono una connettività veloce e affidabile. La grafica Iris X di Intel offre prestazioni grafiche di buon livelloper esperienze multimediali di nuova generazione.

ASUS si dedica da sempre al fornire ai propri utenti esperienze incredibili. Durante l’evento di lancio, ASUS ha presentato ZenBook Flip S (UX371, con display FHD retroilluminato a LED da 1W), con certificazione Intel Evo, che assicura la rispondenza alla seconda edizione delle specifiche tecniche e ai Key Experience Indicators del programma di innovazione Project Athena di Intel. Altri portatili della lineup 2020 sono destinati alla verifica sulla base di questi stessi standard, in attesa di ulteriori messe a punto e test. I nuovi laptop verificati Intel Evo offrono la combinazione perfetta di prestazioni premium e reattività rapida, utilizzo efficiente della batteria e immagini straordinarie per creare una nuova classe di notebook capaci di offrire un’esperienza eccezionale, anche in mobilità.

Oltre ai processori Intel Core di 11a Generazione, i notebook Intel Evo presentano una nuova grafica Iris Xe, supporto per Intel WiFi 6 e Thunderbolt 4.