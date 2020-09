Android 11 arriva in anticipo sui dispositivi Samsung

Sono settimane importanti per tutti i fan del mondo Android: il debutto della nuova iterazione del sistema operativo, giunto ormai all’undicesima versione, è ormai imminente. Infatti, come da tradizione, Settembre è il mese chiave per il lancio dell’attesissimo major update da parte di Google.

Android 11 in dirittura d’arrivo significa ovviamente che i principali produttori di smartphone si stanno ingegnando per portare il nuovo OS sui propri device nel minor tempo possibile. Tra di essi non può mancare la coreana Samsung, che quest’anno ha deciso di anticipare ulteriormente i tempi a questo proposito.

Ricorderemo infatti che il brand orientale si sta distinguendo sempre più per velocità delle release Android sui dispositivi di fascia alta e media: l’anno scorso, Android 10 era già in fase di test sul flagship Galaxy S10 a Settembre: quest’anno, la notizia della beta per Galaxy S20 Ultra ci è giunta con qualche giorno di anticipo rispetto al 2019.

Le versioni preliminari dei firmware Android 11 per i top di gamma Samsung dell’anno sono già disponibili, come evidenziato dal leaker Max Weinbach, che su Twitter ha annunciato l’arrivo imminente dei beta testing per l’interfaccia One UI 3.0, che come sappiamo costituisce parte integrante di ogni release Android sugli smartphone Samsung.

Ad ulteriore prova dell’arrivo di importanti aggiornamenti, alcuni di noi avranno notato un update recente all’app Samsung Wearable installata sui nostri indossabili Samsung, volta a renderla più compatibile con le novità proposte da Android 11, sia a livello estetico che funzionale.

La data del lancio di Android 11 con la nuova UI verrà certamente influenzata dalla quantità e dal peso assunto dai bug scoperti durante i test, ma possiamo essere relativamente sicuri del fatto che la “stable version” definitiva arriverà entro il mese di Novembre: una nuova era per il popolare robottino verde sembra essere già all’orizzonte.