44 GATTI: grande successo per l’anteprima degli episodi con Gattocarlo

Enorme successo per la Premiere delle nuove avventure di 44 Gatti, presentate in anteprima esclusiva a Riccione questo fine settimana nei Cinema Giometti (Riccione, Rimini, Prato, Tolentino, Matelica). In particolare, l’intero episodio con Gattocarlo, la vera sorpresa di quest’autunno, ha fatto impazzire non solo i piccoli presenti in sala ma anche gli adulti.

Simpaticamente ispirato a Carlo Conti, Gattocarlo è un nuovo personaggio del cartone più amato dalle famiglie, in arrivo da ottobre su Rai Yoyo.

Il presentatore più noto della televisione italiana, infatti, presterà la sua voce, ma anche le sembianze, a Gattocarlo: un gatto nato per fare il presentatore di spettacoli! Ma Gattocarlo ha un piccolo problema: quando sale sul palco gli viene la “fifa gatta” e inizia a singhiozzare ininterrottamente. Fino a che i Buffycats non gli danno una mano, e allora lui inizierà a credere in se stesso ed il singhiozzo sparirà!

“È una gioia immensa vedere realizzato questo personaggio a ‘mia immagine e somiglianza’, è molto bello che lo abbiano creato pensando a me, forse perché in ognuno di noi rimane un lato fanciullesco“ ha commentato Carlo Conti “44 Gatti è la serie preferita di mio figlio Matteo. Quello che mi piace del cartone è che c’è sempre un messaggio educativo. Mi sono molto divertito a doppiarlo. E’ stata un’esperienza davvero gattastica!”

Prodotta da Rainbow in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi, 44 Gatti è la serie rivelazione che da novembre 2018 sta conquistando un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che all’estero. Il mix esplosivo di azione, comicità, amicizia e grande musica ha fatto diventare il classico prescolare made in Italy un fenomeno di risonanza mondiale: con ascolti record fin dal debutto nel 2018 su Rai Yoyo, dove è leading show, il cartone è in onda in oltre 100 Paesi e in più di 20 lingue, e ha conquistato le maggiori reti kids con risultati strabilianti. A curare la magnifica colonna sonora della serie, le canzoni originali cantate dall’Antoniano, il Piccolo Coro più famoso d’Italia.