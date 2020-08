Tv, i semafori della settimana: verde per Convertini-Falchi, rosso per Maya

Ritorna l’atteso appuntamento de I semafori della settimana per quanto concerne il mondo della tv.

Semaforo verde per la coppia Beppe Convertini – Anna Falchi, alla conduzione dell’appuntamento del daytime C’è tempo per, in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 dalle ore 11.

Programma sulla terza età che sta conquistando il pubblico grazie alla bravura ed alla professionalità dei due conduttori. Una coppia inedita che sta facendosi apprezzare dai telespettatori.

Semaforo rosso invece per Veronica Maya e L’Italia che fa. Il programma di Rai2 non sta decollando come previsto, tanto è vero che la puntata del 31 luglio ha raccolto soltanto l’1,52% di share. Le cose sono andate peggio con il cambio di collocazione oraria, passando dalle 16 alle 14.30. Un vero peccato per questo flop, considerando la bravura e la professionalità della “padrona di casa”.