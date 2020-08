Tra un anno, il nuovo singolo di Samuel

SAMUEL torna con “Tra un anno”, il singolo inedito in uscita venerdì 28 agosto 2020, che anticipa la pubblicazione del suo secondo album da solista, prevista per gennaio 2021.

Il brano, prodotto da Mace, arriva a distanza di tre anni dal disco “Il Codice Della Bellezza”. C’è lo sguardo curioso e incerto verso il futuro, nel testo, in cui Samuel si chiede che cosa sarà cambiato fra un anno, e se si sarà ancora in grado di apprezzare le piccole cose:

“Saremo in grado di comprendere – Quel mattino qualunque sdraiati nel letto”. “L’anno scorso ero uno dei giudici di X-Factor, in un salotto della musica televisiva. Esattamente un anno dopo, sono in giro per piccoli festival in tutta Italia, a cercare di far ripartire la musica live. Mai avrei immaginato quello che è successo quest’anno: un’esperienza che ha coinvolto il mondo intero. Non puoi mai aspettarti davvero nulla, e “Tra un anno” ha quella giusta attitudine malinconica che fa riflettere proprio su questo. Che cosa succederà tra un anno?”