Smartphone TCL con fotocamere invisibili

Nel giugno di quest’anno, LetsGoDigital ha già segnalato uno smartphone TCL con fotocamera sotto lo schermo. Questa tecnologia rivoluzionaria dovrebbe essere integrata in più modelli di smartphone nel prossimo anno, anche da altri marchi rinomati tra cui Oppo e Xiaomi che hanno già mostrato un prototipo a metà dell’anno scorso. Il primo telefono con una fotocamera sotto lo schermo è già stato introdotto, lo ZTE Axon 20 5G farà il suo debutto in Cina il 1 settembre.

Tuttavia, TCL sembra voler fare un ulteriore passo avanti, poiché la società ha brevettato un modello di telefono in cui nessuna fotocamera è visibile. Non sul davanti, ma nemmeno sul retro.

Cellulare TCL senza telecamere visibili

Il 3 marzo 2020, Huizhou TCL Mobile Communications ha depositato un brevetto di design nel suo paese d’origine, la Cina, presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration). La domanda è stata approvata e pubblicata il 25 agosto 2020. La documentazione è composta da otto schizzi di prodotto, uno dei quali è un rendering a colori. È inclusa anche una breve descrizione che afferma: “Telefono cellulare – fotocamera sotto il display”.

È un telefono appositamente progettato con angoli abbastanza arrotondati. L’intera parte anteriore è costituita da una superficie di visualizzazione, sebbene – per gli standard attuali – siano visibili bordi dello schermo ragionevolmente spessi. La fotocamera selfie viene elaborata sotto lo schermo su questo modello, in modo che non sia visibile.

Tuttavia, è la parte posteriore di questo dispositivo che suscita particolarmente il nostro interesse. Perché nessuna fotocamera è visibile neanche sul retro. Vedi qui che la parte superiore è significativamente più spessa della parte inferiore, quindi è plausibile che il sistema di telecamere venga elaborato nella parte più spessa.

È possibile che una tecnologia simile venga utilizzata come OnePlus Concept One . Questo telefono cellulare ha un retro in vetro che può cambiare colore. Pertanto, la fotocamera non è visibile quando non è in uso. Tale tecnologia è già utilizzata nell’industria aeronautica e automobilistica. I frigoriferi sono disponibili anche con una porta del frigorifero trasparente, per la quale viene utilizzata una tecnologia simile.

Sul lato destro del telefono TCL brevettato vediamo due pulsanti fisici, presumibilmente il pulsante di accensione e i pulsanti del volume. Il lato sinistro e quello superiore sono privi di pulsanti e connessioni. Solo una connessione USB-C è visibile in basso.

Il telefono cellulare brevettato ha un aspetto particolarmente elegante e aerodinamico, soprattutto perché non è visibile alcuna fotocamera. Se e quando questo smartphone TCL verrà rilasciato rimane sconosciuto per il momento. In ogni caso, sembra essere una questione di tempo prima che vengano introdotti altri modelli di telefono con una fotocamera sotto lo schermo.

Oppo e Xiaomi hanno annunciato l’anno scorso che la qualità dell’immagine di questa nuova tecnologia della fotocamera lascia ancora a desiderare. Allo stesso tempo, è stato affermato che la tecnologia sarà ulteriormente sviluppata, fino a quando non sarà garantita la stessa qualità dell’immagine. Ora che ZTE ha annunciato il primo telefono con una fotocamera sotto lo schermo, altri produttori (cinesi) probabilmente seguiranno presto.

Visualizza qui il brevetto del telefono TCL con telecamere invisibili.