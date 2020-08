Sammontana partner del lancio del nuovo libro di Paolo Stella

Sammontana è stata azienda partner dell’evento di presentazione del libro di Paolo Stella, Per Caso (tanto il caso non esiste), pubblicato da Mondadori e in libreria dallo scorso 3 giugno.

Per l’occasione, insieme a Paolo Stella, sostiene con una donazione la Fondazione Ant Italia Onlus.

Nella suggestiva location di Masseria Torre Coccaro (Fasano, Brinidisi) abbiamo incontrato Sibilla Bagnoli, Comunication Manager di Sammontana S.p.a.

Come è nata l’idea?

Come famiglia e impresa ci abbiamo messo il cuore in questo progetto. Paolo Stella ci ha chiamato nel lockdown per unirci a sostegno di ANT, che non ha potuto fare iniziative ed eventi.

Il libro narra una vicenda molto legata all’operatività di ANT nell’aiutare persone con tumori. Due cose si sono unite e abbiamo fatto questi eventi per raccontare la sua storia e allo stesso tempo le attività di ANT.

Progetto che ben si sposa in estate, con Sammontana che è un cult della bella stagione.

E’il motivo per cui Paolo Stella ci ha chiamato. E’ accaduto all’apertura dell’estate: quale miglior brand se non Sammontana? Un’azienda italiana, con capitale totalmente italiano, che può rappresentare questa iniziativa.

Che estate sarà per Sammontana?

La stagione è iniziata bene, fortunatamente. Il lockdown è terminato subito dopo le festività pasquali, e abbiamo avviato la nostra campagna subito dopo. Le persone amano il gelato e per noi è andata bene, nonostante l’esperienza negativa vissuta in Italia e nel mondo.