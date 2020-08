Ricette d’autore di Alessio Giovannesi, bar manager di Baccano a Roma

Ecco uno dei nuovi drink del menu di Alessio Giovannesi, nuovo bar manager di Baccano, bar al 70° posto nella classifica World Best Bars 2019. E poi un delizioso piatto da abbinare…

DRINK: GIN AND SEA

BARTENDER: Alessio Giovannesi, bar manager di Baccano a Roma



INGREDIENTI

40 ml VII Hills Italian Dry Gin

40 ml vermouth rosso

Gocce di soluzione salina



Bicchiere: coppetta Martini

Garnish: una oliva



PREPARAZIONE:

Versare il VII Hills Italian Dry Gin, il vermouth rosso e alcune gocce di soluzione salina in un mixing glass. Mescolare e raffreddare con ghiaccio per 15 secondi, versare il tutto in una coppetta Martini ghiacciata e guarnire con un’oliva



IL DRINK:

Il cocktail è un twist, una rivisitazione del ‘Gin and It‘, classico drink a base gin e vermouth, già bevuto negli anni Trenta, versione del ‘Gin and French‘ che vede lo sweet vermouth utilizzato in sostituzione del dry vermouth. Quindi, un Classic Martini dalle note morbide, date dallo sweet vermouth. Aggiungendo in questo drink alcune gocce di sale si dona quella sapidità che permette di gustarlo in pairing con un piatto di Marco Milani, executive chef diBaccano, un trancio di spigola alla plancia con hachee di capperi e mandorle, caviale di zucchine romanesche, limone verde e peperone di Pontecorvo Dop. Un abbinamento perfetto, per far incontrare i sapori della nostra terra e del nostro mare. Il tutto da Baccano, cocktail bar in posizione 70 nella classifica dei World Best Bars 2019 e da anni nella Guida BlueBlazer dei Migliori Cocktail Bar d’Italia.