Io e Te, record stagionale di ascolti, ai piani alti si parla di Diaco

Per un’estate che volge al termine, Pierluigi Diaco colleziona un vero e proprio boom di ascolti.

Ieri “Io e te”, in onda su Rai1, ha fatto il secondo record stagionale con 12.3 % e 1.478,000 di media. Una puntata che ha annoverato tra gli ospiti Giampiero Mughini e ha approfondito in real time la scoperta del cadavere del piccolo Gioele con collegamenti in diretta.

Eppure Diaco, che da lunedì torna al timone di Non stop news su RTL102.5 al mattino, non è in palinsesto nella prossima stagione.

Un vero peccato, visto che il suo “Io e te” è riuscito a conquistare il pubblico del primo pomeriggio tv con interviste face to face esclusive con i personaggi più amati del mondo dello spettacolo.

I risultati portati a casa da Diaco sono stato sorprendenti durante questa difficile estate. Ma non è nel nuovo palinsesto. Stamattina, da rumors in viale Mazzini, non si parla di altro: gli ascolti di Diaco sembrano già insuperabili.