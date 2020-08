Piero Pelù: nuovo singolo Pugili Fragili

Da domani, venerdì 21 agosto, sarà in radio “PUGILI FRAGILI” il nuovo singolo di PIERO PELÙ.

Brano estratto dall’ultimo album d’inediti “Pugili Fragili” (Sony Legacy) che festeggia El Diablo e i suoi 40 anni di carriera.

Il nuovo singolo di Piero Pelù

“Pugili Fragili” è una ballad rock intimista, scritta in occasione del matrimonio di Piero con Gianna ed è la storia di chi vuole conoscersi, confrontarsi e sostenersi per crescere insieme.

“Avanti dai proviamo a studiare i nostri passi, insieme noi possiamo smontare tutti quanti, ma tu lo sai che siamo i migliori salta fossi e a noi chi c’ammazza? Ricomponiamo tutti i frammenti e ritroviamoci sorprendenti”.

Dalle ore 14.00 di domani online anche il video del brano con la regia di Mauro Russo e dello stesso Piero Pelù e una sceneggiaturaispirata a film come “Million Dollar Baby” e “Veloce come il vento”. Girato a Lecce nella palestra di Fabio Siciliani, pluricampione mondiale di Muai Thai, il videoclip è un vero e proprio film corto che vede Piero in una sorprendente veste attoriale come allenatore e motivatore di una giovane lottatrice di Muai Thai (la pluricampionessa Nif Brascia) in difficoltà dopo una sconfitta. I due tracceranno insieme un nuovo percorso sportivo ma anche umano di reciproco aiuto.