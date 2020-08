Sono in onda da questi giorni due promo per il lancio di “Petra”, la nuova produzione Sky Original – con Cattleya e Bartlebyfilm – che debutterà su Sky Cinema il prossimo 14 settembre.

Due soggetti con le immagini della serie ambientata a Genova, che ha per protagonista Paola Cortellesi, diretta da Maria Sole Tognazzi e basata sulle opere di Alicia Giménez Bartlett.

Ed è proprio la voce di Paola Cortellesi a presentare la ‘sua’ Petra: ispettrice della mobile di Genova, che dall’archivio si ritrova catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza. Due matrimoni falliti alle spalle, libera da legami sentimentali, fuori dagli schemi e alla continua ricerca del suo posto nel mondo.

Petra è decisamente lontana da ogni tipo di stereotipo o cliché e i due soggetti della campagna fanno esplicito riferimento ad alcuni di questi per ribaltarli. Mentre la voce di Paola Cortellesi narra alcuni luoghi comuni sulle donne e non solo, le immagini della serie li smentiscono punto a punto: «Petra è l’angelo del focolare, è una che sa stare zitta al suo posto» mentre la vediamo rispondere in malo modo a una giornalista insistente, oppure «Petra è una dai modi garbati, è una che sa quando bisogna stare un passo indietro» quando invece non si fa problemi a rispondere sarcasticamente al suo superiore, o ancora «Petra è una donna da sposare» anche se la sentiamo dire al suo vice che dei suoi due mariti si era già pentita al momento del sì.

In sostanza – continua la Cortellesi – «Petra non è una serie di luoghi comuni, no. È solo… Petra», un personaggio solo apparentemente duro e scontroso, ma pieno di umanità e in cui ciascuno di noi, a suo modo, potrà ritrovare qualcosa di sé.