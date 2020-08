Penne estive tricolore: la ricetta

Per portare in tavola l’allegria italiana e i profumi dell’estate, quale modo migliore di un primo piatto tricolore? Preparato con Penne Rigate Integrali La Molisana e firmato Chef in Camicia, “Penne estive tricolore” è la ricetta perfetta per non rinunciare ai sapori dell’estate.

Nutrienti e saporite, le Penne Rigate Integrali La Molisana si contraddistinguono per l’alto valore proteico e la ricchezza delle fibre. Perfette per portare in tavola piatti ricchi di gusto ed arricchire con il benessere delle fibre la prima portata, sono in grado di raccogliere ed esaltare ogni condimento, dalle ricette più elaborate a quelle più semplici e sfiziose come le “Penne estive tricolore”.