Le feste più cool della Puglia 2020

Ha iniziato la conduttrice di uno mattina in famiglia Monica Setta che ha fatto le cose in grande per la sua festa di compleanno il 5 agosto scorso alla Peschiera di Monopoli.

Nonostante il temporale di qualche ora prima, la giornalista ha convocato la maison Sweet and love top brand per i fuochi d’artificio in Puglia e ha allestito l’intera spiaggia della Peschiera con mille fontane di luci e fiamme colorate.

Al momento del taglio della splendida torta tempestata di ortensie e cinquemila rose bianche si sono accesi in cielo dieci minuti di fuochi d’artificio per brindare alle 56 primavere di Monica.

Ma la parola d’ordine della season pugliese è esagerare mantenendo comunque uno statement cool.

A Torre Maizza, il 14, dinner della vigilia di Ferragosto con sfilata di moda e musica.

Qui sta consumando le sue vacanze la conduttrice di canale 5 Federica Panicucci con il compagno Marco Bacini.

Ferragosto anche nel bianco abbagliante di Lido Pettolecchia a Savelletri dove un gazebo costa di giorno fino a 200 euro.

Infine lusso eccentrico a Sole in me il resort a 5 stelle di costa Merlata dove si consuma il ferragosto più originale della coast: nella enorme piscina sono stati allestiti lunghi tavoli tipo surf dove si servono ostriche e champagne.

Ferragosto pied en l’eau!!!