La frutta secca e lo sport

Sempre più persone, negli ultimi decenni, si stanno accostando a un nuovo stile di vita più sano e più responsabile, sia dal punto di vista dell’attività fisica che da quello dell’attenzione al regime alimentare.

Se in passato la cura della forma fisica era rivolta, in modo dominante, a principi legati all’estetica, e quindi molto spesso lo sport era legato quasi esclusivamente all’obiettivo della bellezza, oggi la cultura di massa si sta evolvendo verso il benessere e la salute, concetti che sicuramente ricomprendono al loro interno anche la qualità del proprio fisico ma partendo da elementi più profondi come la salute delle nostre cellule e dei nostri organi fondata su un regime alimentare sano che ci permetta di curare la nostra salute prima della nostra estetica.

Sport e benessere

I due concetti procedono necessariamente di pari passo: non si può pensare ad un fisico bello senza un fisico in salute, e un fisico in salute e ben curato tende al bello. Rimane la necessità di fare sport in modo regolare, rispettando le nostre condizioni fisiche e il nostro stile di vita. Un livello di attività troppo intenso e troppo violento rischia di compromettere i nostri muscoli e la nostra salute, così come un’attività troppo blanda ed eseguita in modo eccessivamente saltuario non porterà i risultati sperati.

Un regime alimentare corretto

È a tavola che possiamo trasformare lo sport effettuato in risultati reali: il nostro corpo ha bisogno di essere nutrito in modo adeguato. La parola “adeguato” non è casuale: non si può specificare quale sia la modalità più giusta per ognuno di noi, perché tutti hanno bisogno di seguire una dieta bilanciata specifica e personalizzata sulla base delle nostre caratteristiche, del nostro stile di vita, dell’età e del nostro metabolismo. Per questo è fondamentale rivolgersi a dei professionisti in grado di suggerirci il regime alimentare più adatto a noi.

Le proprietà della frutta secca

Una delle poche certezze che abbiamo, per una persona che ha intenzione di fare sport e seguire un regime alimentare ben bilanciato, è che nella dieta non può mancare la frutta secca: la presenza di vitamine, sali minerali, la sua ricchezza di proteine e l’importante apporto energetico rendono noci, nocciole, mandorle, pistacchi e tutti gli altri tipi di frutta secca degli elementi imprescindibili per il recupero energetico e per l’apporto calorico.