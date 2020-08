iPhone 12 arriverà in ritardo: la conferma ufficiale

La notizia più temuta dai fan del mondo Apple è diventata una realtà di fatto.

iPhone 12, nuova generazione del celebre “Melafonino”, verrà lanciato con un discreto ritardo rispetto alla tradizionale data di uscita dei nuovi dispositivi del brand, ovvero il mese di Settembre.

iPhone12, quando uscirà?

Questa novità arriva direttamente dai quartieri generali della casa di Cupertino.

Complice l’emergenza Coronavirus, che ha bloccato parzialmente (e in certi casi del tutto) l’attività produttiva di molte fabbriche cinesi, i componenti necessari alla realizzazione di iPhone 12 sono stati ricevuti ed assemblati diverse settimane dopo rispetto alla tabella di marcia prevista in origine.

Il report, che ha confermato le aspettative degli analisti, ci offre inoltre una possibile ipotesi per la data di lancio della nuova gamma di device: si tratterebbe del periodo che va dalle ultime giornate di Ottobre alla prima settimana di Novembre.

Si ripeterebbe quindi una situazione simile a quella già vista al lancio di iPhone X, che accumulò un ritardo di alcune settimane nel suo debutto per via delle sue caratteristiche hardware, che richiesero più tempo per essere implementate in maniera efficace.

Abbiamo però alcune certezze in merito alla nuova gamma di iPhone 12 (costituita da 4 device diversi), che dovrebbero rendere l’attesa più accettabile, considerando la loro importanza negli smartphone next gen. La prima è la presenza del modem 5G, testato approfonditamente e compatibile col nuovo standard di rete.

La seconda è il debutto di un apposito sensore per realtà aumentata (il noto LiDAR), e per la profondità di campo durante gli scatti fotografici, donando alle immagini una tridimensionalità più realistica.

Si tratta di componenti che caratterizzeranno soprattutto i modelli Pro e Pro Max della dodicesima generazione di smartphone Apple, e che fanno intuire come multimedialità e fotografia di alto livello saranno il focus principale dei dispositivi, come d’altronde avviene da molti anni a questa parte: quali altre novità ci aspettano a Novembre?