I semafori della tv: Verde per Guerrini-Stafida, rosso per Della Gherardesca

I semafori della tv tornano con una nuova puntata.

Semaforo verde per la coppia Claudio Guerrini – Crisula Stafida, alla conduzione di Una nuova vita su La5.

Senza dubbio è stato il programma rivelazione dell’estate 2020, andato in onda in seconda serata. E, nonostante la fascia oraria, vola oltre ogni più rosea aspettativa battendo, in termini di share, “mostri sacri” come Rai2, La7 e Tv8. Merito e bravura dei due protagonisti al timone della trasmissione, che hanno saputo intrattenere in un modo brillante ma soprattutto scorrevole considerata l’ora.

Ma un plauso va anche a chi ha lavorato dietro le quinte del programma. Scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, con la regia di Luca Celia, il format racconta speranze e ambizioni dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo, dello sport e non solo.

Un programma che, nonostante la diversa fascia oraria, ha ottenuto gli ascolti del prossimo semaforo.

Semaforo rosso per Costantino Della Gherardesca. Ennesimo flop per Rai2 in termini di ascolti: dopo L’Italia che fa, anche Resta a casa e vinci non decolla, ottenendo una media del 2,5% di share e circa 300.000 telespettatori a puntata. Peccato!