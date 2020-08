I cantanti inglesi più amati in Italia? Il più famoso è senza dubbio Sir Elton John, ma ci sono altri cantanti famosi in Italia che sono anche diventati nomi familiari. Senza dimenticare i Beatles. Ma andiamo a vedere nel dettaglio…

Elton John

Il primo e forse il più conosciuto dei cantanti inglesi in Italia è Elton John. Questo perché la sua musica si è diffusa in paesi al di fuori dell’Inghilterra in modo così ampio da essere diventata quasi universale.

Tuttavia, la sua popolarità in Italia è leggermente diversa da quella in Inghilterra.

La popolarità di Elton John in Italia non si limita solo al canto e all’esibizione. Ha anche uno show televisivo e una linea di moda, che lo rendono molto famoso. In effetti, i suoi fan viaggiano spesso da tutto il mondo per vederlo esibirsi a festival e concerti.

Gli altri cantanti inglesi più apprezzati in Italia

Oltre a Sir Elton John, ci sono molti altri cantanti britannici in Italia.

Ed Sheeran è diventato un cantante popolare dopo essersi esibito in America ed è stato immediatamente riconosciuto. Ha iniziato come cantante in Inghilterra, ma negli ultimi anni ha riscosso un enorme successo anche in America.

Il suo album di debutto è stato uno dei dischi più venduti del 2020 e la sua canzone di successo “Shape of You” è anche in cima alle classifiche dei singoli nel Regno Unito.

Un’altra cantante della scena musicale inglese è Lily Allen, che vive a Londra. Ha anche avuto alcuni album di successo e ha un seguito molto ampio nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

I Beatles, la storia

Naturalmente, il più grande cantante britannico nel paese italiano d’Italia è Paul McCartney. I Beatles sono ancora molto popolari e alla fine degli anni ’70 fecero il loro primo viaggio in Italia. Erano così popolari tra la gente del posto che si dice che siano stati assaliti dai fan durante il tour, il che ha portato la loro visita a trasformarsi in un film chiamato All My Life.

In questi giorni, i Beatles sono ancora un nome familiare e molti fan italiani preferiscono ascoltare i loro dischi piuttosto che guardare qualsiasi altro tipo di musica. Sono amati da tutti, ma i loro dischi sono ancora popolari in Italia perché sono classici senza tempo.

Insomma, se vuoi ascoltare alcuni dei migliori cantanti britannici , possono essere trovati su YouTube, dove puoi vedere i loro video… anche di repertorio.