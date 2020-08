I nuovi Matebook di Huawei: le caratteristiche

Huawei ha annunciato oggi HUAWEI MateBook D 14 e MateBook D 15. I due ultimi arrivati nella famiglia Matebook introducono una rivoluzionaria esperienza multipiattaforma che consente di lavorare senza soluzione di continuità con più device contemporaneamente, da un unico schermo.

Le caratteristiche dei notebook Huawei

HUAWEI MateBook D14 e D15 combinano al meglio le caratteristiche della famiglia Matebook di Huawei: design raffinato, tecnologia super innovativa e un’esperienza smart senza precedenti.

Oltre alla scocca leggerissima, al display HUAWEI FullView, alle prestazioni potenti, a un design elegante e solido, HUAWEI MateBook D 14 e D 15 sono dotati di una serie di nuove funzionalità smart, incluso Huawei Share, che li rendono gli strumenti perfetti per i giovani esperti di tecnologia di oggi.

“Tutta la gamma PC Huawei si è sempre distinta per l’innovazione nella user experience e con i nuovi HUAWEI MateBook D14 e D15 abbiamo ottimizzato l’interconnessione e l’interoperabilità tra i device per potenziarne ulteriormente le performance. Eleganza, stile e potenza rendono i nuovi Matebook non solo gli strumenti perfetti per migliorare la propria produttività, ma anche i device ideali sia per il lavoro che per il gioco“ ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG.

Display FullView Ultra-Slim

Il mercato dei notebook ultra-sottili sta crescendo rapidamente. Per realizzare la cornice ultra sottile sui display HUAWEI FullView, l’azienda si è affidata alla sua esperienza nella tecnologia degli smartphone e nella capacità di integrazione tra sistemi.

Con uno spessore delle lunette nella parte superiore e laterale rispettivamente di 4,8 e 5,3 mm, HUAWEI FullView offre un rapporto screen to body dell’84% nel HUAWEI MateBook D 14 e dell’87% nel modello

MateBook D 15

Le dimensioni compatte di HUAWEI MateBook D 14 e D 15 – rispettivamente 322,5 mm x214,8 mm x15,9 mm e 357,8 × 229,9 × 16,9 mm – li rendono tra i laptop da 14 e 15 pollici più piccoli e leggeri nella stessa fascia di prezzo fino ad oggi, offrendo un’esperienza visiva molto ampia per un portatile compatto.

Sotto il rivestimento antiriflesso, lo schermo IPS 16: 9 da 14 e 15 pollici supporta una risoluzione Full HD (1920 × 1080) e un angolo di apertura massimo di 178 gradi. Il display premium si adatta perfettamente a qualsiasi contenuto, che si tratti di un’immagine ad alta risoluzione o di un video Blu-ray. Gli schermi di HUAWEI MateBook D 14 e D 15 sono certificati TÜV Rheinland per una bassa emissione di luce blu, consentendo una migliore protezione degli occhi.

Processore e prestazioni potenti

Gli utenti più giovani vedono nel PC non solo uno strumento di lavoro, ma anche una piattaforma di intrattenimento.

Dotati di un processore Intel® Core ™ i5-10210U di decima generazione fino a 4.9GHz, i nuovi pc della famiglia HUAWEI Matebook sono in grado di gestire qualsiasi operazione, dall’editing di immagini e video, al rendering in 3D e al gaming, con estrema facilità.

HUAWEI MateBook D 14 e MateBook D 15 supportano la GPU NVIDIA® GeForce® MX 250 che include 2 GB di GDDR5 VRAM ad alta velocità. Rispetto alla grafica integrata, la nuova GPU NVIDIA è in grado di gestire attività di editing di immagini e video a una velocità 3,5[1] volte superiore.

Nei giochi multiplayer la GPU riesce a garantire un’esperienza di gioco fluida anche quando l’utente è impegnato in intense battaglie o in giochi con molti effetti speciali.

HUAWEI MateBook D 14 e D 15 includono inoltre una nuova versione di HUAWEI Shark Fin Fan, un sistema proprietario che garantisce una dispersione del calore e prestazioni di raffreddamento elevate, grazie alle sue particolari ventole dall’innovativa forma a S.

La tecnologia di filtraggio intelligente monitora la temperatura del sistema e gestisce le ventole in tempo reale, attenuandone l’angolatura e garantendo un funzionamento silenzioso. In questo modo viene ottimizzato il flusso d’aria in maniera dinamica, per migliorare il raffreddamento e le prestazioni dei laptop.

La confezione di HUAWEI MateBook include un adattatore portatile da 65 W di tipo C; il caricabatterie supporta tutti gli smartphone e tablet Huawei dotati di porta USB-C e dispone di protezione dal surriscaldamento, che interrompe automaticamente il processo di ricarica quando la temperatura supera la soglia di sicurezza.

Dotati di 8 GB di memoria DDR4 a doppio canale, HUAWEI MateBook D 14 e D 15 hanno una memoria sufficiente per gestire anche le app più pesanti; l’SSD è collegata alla scheda madre tramite l’interfaccia PCIe ad alta velocità. HUAWEI MateBook D 15 inoltre può essere configurato con un SSD o una combinazione di SSD e disco rigido. Inoltre, agli utenti più esigenti, Huawei offre la possibilità di richiedere spazio di archiviazione aggiuntivo.

Il modulo WLAN a doppia antenna riceve efficacemente il segnale per una velocità di connessione maggiore e più stabile. Inoltre, la vasta selezione di interfacce può supportare più esigenze di I/O contemporaneamente, tra cui trasferimento dati, connessione periferica e ricarica della batteria.

Tecnologia innovativa per esperienze elevate in tutti gli scenari

Gli ultimi arrivati nella famiglia HUAWEI MateBook D introducono un nuovo set di Huawei Share. Le nuove funzionalità consentono la collaborazione multi-schermo che permette agli utenti di trascinare i file da un device all’altro e visualizzare i contenuti salvati nello smartphone direttamente sul laptop, per una collaborazione senza soluzione di continuità tra tutti i dispositivi e un accesso alle app e alla navigazione senza interruzioni.

Nata per soddisfare le esigenze dei consumatori più giovani, la serie HUAWEI MateBook D si caratterizza per un design estetico premium, tecnologia all’avanguardia e una user experience smart.

Huawei si impegna ogni giorno per offrire ai propri consumatori prodotti affidabili, di alta qualità e all’avanguardia, grazie al suo ecosistema di servizi e prodotti, che da oggi si arricchisce con HUAWEI MateBook D14 e D15.

Quanto costano

I nuovi HUAWEI MateBook sono disponibili nelle colorazioni di Space Gray (HUAWEI MateBook D14) e Mystic Silver (HUAWEI MateBook D15) sul Huawei Store, al prezzo consigliato al pubblico di 649 euro anziché 799 euro.