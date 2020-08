Huawei Mate 40: fotografia ai massimi livelli

Sono tantissimi i fan del mondo Huawei in attesa del prossimo top di gamma della casa cinese, che avrà il nome di Mate 40 e come da tradizione porterà l’asticella della qualità fotografica ancora più in alto, nonostante gli ottimi livelli già raggiunti.

Huawei Mate 40, le anticipazioni

Secondo nuove indiscrezioni provenienti da Oriente, infatti, Huawei Mate 40 debutterà con una nuova tecnologia di messa a fuoco, in grado di rendere gli obiettivi fotografici incorporati nello smartphone sempre più simili a quelli di una fotocamera per professionisti.

Nello specifico, il nuovo flagship Android presenterà due obiettivi di qualità premium, rispettivamente da 50 megapixel (per la fotocamera principale) e 20 megapixel (per il grandangolo), assieme ad un autofocus altrettanto evoluto incastonato all’interno di un’intelaiatura circolare.

A questo si aggiungerebbe uno schermo da 6.67 pollici con un refresh rate di 90 Hertz, realizzato da LG e pronto a supportare applicazioni multimediali di fascia medio-alta, grazie alla presenza di Kirin 1000 (l’ultimo processore proprietario di Huawei, che verrà lanciato assieme alla serie Mate 40).

Dovrebbero inoltre esserci diverse sorprese in ballo per Huawei Mate 40 Pro+, da considerarsi come un “fratello maggiore” di Mate 40.

Anche qui sarà la fotocamera a sorprendere: si prevede il debutto della tecnologia Huawei a “lenti liquide”, che consentirebbe una messa a fuoco automatica ad una velocità fino ad oggi mai raggiunta.

Il sensore principale, da ben 50 megapixel, si accompagnerebbe ad un secondario (ultra-wide), un obiettivo ToF e un sensore per la percezione della profondità. La fotocamera frontale sarà costituita da due sensori, rispettivamente da 20 megapixel e 8 megapixel, con riconoscimento facciale 3D incorporato.

C’è quindi tanta carne al fuoco per la prossima generazione di top di gamma Huawei, e le direzioni che potrebbe prendere lo sviluppo delle fotocamere in queste settimane sono in parte ancora da prevedere: come ci stupirà il brand orientale?