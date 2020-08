Hallelujah For Tonight, il singolo dei The French Fries

“Hallelujah For Tonight” è il secondo singolo in inglese dei The French Fries. Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 4 agosto per la label INRI e in tutte le radio italiane da venerdì 7 agosto.

Chi sono i The French Fries

Si tratta del duo composto da Danilo Tasco (produttore e compositore, già batterista dei Negramaro) e Mia Meneghini (autrice e danzatrice),

La canzone supera di slancio i confini nazionali per augurare a tutti un immenso enjoy the summer!

E’ un inno alla fiducia verso questo strano mondo che continua a girare e a farci volare intorno al sole, nonostante tutto.

Fiducia e gratitudine verso se stessi e le persone con cui dividiamo i passi lungo la strada, il tempo presente e quello che deve ancora entrare nel nostro ritmo con gioia.

Con un mood frizzante, ricco di vibrazioni positive e un sound elettronico-pop vivace e minimal, in stile beat ‘twist3.0’, “ Hallelujah For Tonight ” accoglie la nostra voglia di spensieratezza e incita alla speranza di essere felici ogni giorno e ogni notte.

Il videoclip ci invita a un party in spiaggia, di quelli che nascono spontanei, come le risate tra la sabbia e le onde, vissuto dalla prospettiva di un “imbucato” speciale e misterioso…