Facebook, nuovo cambio di look in arrivo

L’estate è ormai giunta alla fine, e per il social di Mark Zuckerberg non esiste momento migliore di questo per dare il bentornato a tutti i suoi iscritti con una novità importante a livello design.

Le novità di Facebook

Facebook, dopo aver sperimentato con successo una nuova interfaccia a bordo della versione mobile e sull’app ufficiale della piattaforma, ha deciso di abbandonare una volta per tutte il vecchio stile grafico. Alcuni di noi si saranno accorti che a partire da Maggio scorso era possibile sperimentare questo nuovo look in via facoltativa, alternando inoltre il Dark Theme alla modalità di visualizzazione classica della Home e delle Impostazioni.

Ora, però, è arrivato il momento del lancio a livello globale: il nuovo design sarà disponibile per tutti, e andrà a sostituire definitivamente quello a cui siamo abituati. Come avviene puntualmente ad ogni “cambiamento di stile”, la mossa di Facebook ha sollevato sia plausi che critiche: per avere un punto di vista imparziale possiamo analizzare le principali novità che ci aspettano.

Si parte da un tema grafico in cui è molto più evidente il bianco, che sembra mettere da parte il tradizionale colore blu che è diventato un marchio di fabbrica per Facebook. Le icone su cui potremo cliccare saranno 9, di forma arrotondata e dai contenuti più leggibili, essendo stato variato il font (ora più grande).

L’interfaccia nel suo complesso è molto più semplificata, e ne beneficia anche il tempo di caricamento della pagina principale: anche nel caso in cui ci fossero video, GIF o video party in evidenza, la Home non subirà particolari rallentamenti.

Possiamo considerare questo restyling un tentativo riuscito di avvicinarsi alle grafiche per le app iOS e Android, proprio perché basato sul feedback di milioni di utenti che hanno inviato suggerimenti su come gestire il nuovo design.

Il debutto è previsto per le prossime settimane: non ci resta che attendere con pazienza il passaggio automatico al nuovo tema grafico, che potremo inoltre navigare con l’aiuto di un tutorial rapido.

