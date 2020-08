Ecco le canzoni e i podcast più ascoltati dell’estate 2020

Questa è stata un’estate come nessun’altra prima d’ora, ma la musica e i podcast ci hanno fatto compagnia come sempre fornendoci una colonna sonora vivace e adatta alla stagione. Spotify rivela che “ROCKSTAR” di DaBaby (featuring Roddy Ricch) è la canzone più ascoltata in streaming dell’estate 2020 a livello globale. Con oltre 380 milioni di stream tra il 1° giugno e il 15 agosto, la traccia è stata un pilastro della nostra classifica globale ed è una delle canzoni più ascoltate dell’anno sulla popolare playlist RapCaviar di Spotify.

In Italia, la canzone più ascoltata nello stesso arco temporale, con oltre 37 milioni di stream, è “Mediterranea” di Irama, che ha dichiarato a Spotify:

“Sono entusiasta, anche quest’anno abbiamo spaccato. Ho lavorato molto perché accadesse e speravo arrivasse questo successo…ma non è finita qui, presto ci saranno tante novità!”. Parlando poi di questi mesi, ha aggiunto: “Ho passato l’estate a terminare ‘Crepe’, l’EP che sta per uscire, a incidere la versione in spagnolo di “Mediterranea” e sto già pensando a nuovi progetti!”

Ecco di seguito tutte le canzoni e i podcast che hanno dominato l’estate sia a livello internazionale che in Italia.

LE CANZONI DELL’ESTATE

“Blinding Lights” di The Weeknd è la seconda canzone più ascoltata questa estate, con poco meno di 340 milioni di stream durante il periodo estivo, seguita da “Roses – Imanbek Remix” di SAINt JHN, una popolare aggiunta alle playlist di allenamento su Spotify, che con il suo jam upbeat ha ottenuto oltre 280 milioni di stream.

Harry Styles si è fatto apprezzare con “Watermelon Sugar“, arrivando tra i primi 5, e Dua Lipa è stata per due volte nella top 20 con “Don’t Start Now” e “Break My Heart“, entrambe incluse nell’ album Future Nostalgia, pubblicato durante la quarantena. Anche Ariana Grande entra in classifica con due canzoni, le collaborazioni di successo “Rain On Me” con Lady Gaga e “Stuck with U” con Justin Bieber (guarda la nostra playlist per l’elenco completo delle canzoni dell’estate o leggi il post sul blog).

In Italia la seconda più ascoltata è stata “M’ Manc” di Shablo con Geolier e Sfera Ebbasta, seguita da “Karaoke” dei Boomdabash & Alessandra Amoroso.

I PODCAST DELL’ESTATE

Il fatto che sia stato lanciato solo tre settimane fa non ha impedito al podcast di Michelle Obama di diventare il podcast più ascoltato della stagione estiva, con milioni di stream in tutto il mondo.

Questa estate gli ascoltatori erano chiaramente in vena di notizie: NPR News Now e The Daily sono stati il ​​secondo e il terzo podcast più popolari in base al numero di ascoltatori tra il 1 giugno e il 15 agosto. Tra i podcast più ascoltati a livello globale troviamo anche: Call Her Daddyv, TED Talks Daily, Harry Potter At Home: Readings, letto dalle familiari voci da Daniel Radcliffe a Helena Bonham Carter, e per gli appassionati delle storie di mistero, Crime Junkie, Last Podcast on the Left e My Favorite Murder.

Per quanto riguarda l’Italia, la musica è il tema centrale anche del podcast più ascoltato dell’estate: nel suo “Monologato Podcast”, Filippo Ruggieri si occupa di recensioni, divulgazione culturale, news dalla società e dal mondo dello spettacolo. Al secondo posto “Muschio Selvaggio”, seguito da “Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia”.

Di seguito le classifiche delle canzoni e dei podcast più ascoltati a livello globale e in Italia. Puoi riprodurre in streaming l’intera playlist globale Songs of Summer a questo link.

Classifica delle canzoni più ascoltate dell’estate in streaming a livello globale (basata sugli stream dal 1° giugno al 15 Agosto 2020):

Classifica delle canzoni più ascoltate dell’estate in streaming in Italia (basata sugli stream dal 1° giugno al 15 Agosto 2020):

Classifica dei podcast più ascoltati dell’estate in streaming a livello globale (basata sugli stream dal 1° giugno al 15 Agosto 2020):

Classifica dei podcast più ascoltati dell’estate in streaming in Italia (basata sugli stream dal 1° giugno al 15 Agosto 2020):