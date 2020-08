Disco di Platino per Elodie e Baby K

Festeggiano il disco di Platino sia Elodie che Baby K grazie alle loro hit che fanno parte della colonna sonora dell’estate 2020.

Il disco di platino di Elodie per Guaranà

Continuano le soddisfazioni per Elodie in questa estate 2020! Dopo aver ottenuto 7 giorni fa il disco di platino per “Andromeda”, canzone presentata al 70° Festival di Sanremo, e dopo il disco d’oro per l’album “This is Elodie”, l’artista aggiunge un pezzo alla sua collezione con il disco di platino per “Guaranà”, hit di questa stagione con oltre 21 milioni di views su YouTube e 18 milioni di stream su Spotify.

Baby K, platino con Nom mi Basta Più

La hitmaker Baby K segna l’ennesimo successo: il suo ultimo singolo “Non mi Basta Più” featuring Chiara Ferragni viene certificato Platino da FIMI GfK.

Il videoclip del singolo ha già raggiunto 27 milioni di views.