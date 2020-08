Covid e musica elettronica: il documentario di Pioneer DJ

Pioneer DJ ha pubblicato Distant Dancefloors che esplora l’impatto globale del COVID-19 sulla scena della musica elettronica.

Mentre il mondo muove i primi passi nella ‘nuova normalità’, Pioneer DJ presenta la sua visione a 360° sull’impatto economico, psicologico e sociale che COVID-19 ha avuto sulla Club Culture globale.

Improvvisamente, la musica si è fermata: i locali hanno dovuto chiudere, festival, eventi e live sono stati annullati mettendo a rischio i mezzi di sostentamento di migliaia di persone. Distant Dancefloors ritorna ai primi momenti dell’espansione del virus: le prime avvisaglie, la presa di coscienza globale e il conseguente lockdown.

Condividendo le loro riflessioni sugli ultimi sei mesi, il film offre i commenti di DJ internazionali come Blond:ish, Eats Everything, Honey Dijon, Luciano e Rebuke e di figure culturali chiave come Kevin Watson, Autore dell’International Music Summit Business Report & Paul Reed, l’Association of Festivals, talent manager e fan. Analizzando l’insieme dell’esperienza degli intervistati, Distant Dancefloors esplora il modo in cui il settore si è prima adattato e poi ha iniziato a ricostruirsi.

Blond:ish commenta:

“Viviamo questa sventura, ma ci adattiamo, è ciò che facciamo, è la nostra natura umana. La domanda è, in che modo il settore musicale si sta adattando? E, come sapremo riprenderci e dare forza a nuove basi sostenibili come settore ed essere innovativi per tutti gli altri, per essere di esempio?”

Nel film, ascoltiamo le opinioni contrastanti degli artisti mentre cercano di rispondere alla crisi offrendo il loro punto di vista sul futuro del settore. Lo streaming video diventerà la nuova normalità?

La popolarità dello streaming continuerà quando torneremo nei club? Abbiamo l’opportunità di cambiare in meglio il settore? Qual’è stato l’impatto sulle centinaia e migliaia di persone i cui mezzi di sostentamento dipendono dal settore? Il dancefloor può continuare ad esistere ai tempi del distanziamento sociale? Distant Dancefloors indaga.

Guarda il documentario