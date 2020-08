Come realizzare un make up naturale per l’estate

Il trucco naturale piace a tutte le donne, perché dona un’immagine curata e allo stesso tempo non è troppo visibile. Chiamato anche “make up nude”, conserva la freschezza della pelle nuda, come se non ci fosse il trucco, grazie ad un sapiente gioco di luce ed ombre.

Il trucco naturale puoi realizzarlo in soli 5 minuti, ottimo quindi per tutte le donne che ogni mattina sono di corsa e vogliono essere perfette, oppure per chi ama un trucco estivo, chic e leggero.

Bastano poche semplici regole per realizzare un make up nude con i trucchi giusti: occorre un fondotinta dello stesso colore della carnagione, due correttori (uno leggermente chiaro e uno aranciato), una terra su un tono biscotto (leggermente più scura della pelle). Puoi trovare i prodotti di make up e trucchi su QVC più adatti al tuo viso e alla tua carnagione.

Realizzare un make up nude in 5 step

1 step: realizza la base

Prima di iniziare il make up, ricordati di idratare la pelle con una crema viso idratante e massaggiare il viso fino al suo completo assorbimento.

Applica il fondotinta partendo dal centro del viso verso l’esterno e dall’alto verso il basso con un pennello leggero ma deciso, picchietta il fondotinta su tutto il viso, sul collo e sulle orecchie.

Per rendere l’effetto più naturale, utilizza una beauty blender per tamponare il fondotinta e sfumarlo. In estate, il fondotinta può risultare molto pesante, per questo motivo puoi applicare anche una semplice BB Cream.

2 step: utilizza i correttori e crea i punti luce

Il secondo step riguarda le occhiaie: picchietta il correttore aranciato sotto gli occhi e utilizza un pennello a lingua di gatto per ottenere l’effetto desiderato anche sugli angoli interni ed esterni degli occhi.

A questo punto puoi creare i punti luce con un pennello da correttore e con il correttore più chiaro, picchiettando sulla fronte, sul naso, sul mento, sugli zigomi e sul labbro superiore.

3 step: fissa la base e scolpisci lo zigomo

Fissa il tutto con la cipria in polvere e utilizzando un pennello grande per ottenere l’effetto naturale. Successivamente, utilizza la terra per accentuare le zone d’ombra come zigomo e mento. Solo sulla fronte larga e spaziosa è consigliabile applicare la terra e infine è possibile passare il pennello sulla linea esterna del viso.

4 step: valorizza lo sguardo

Applica un ombretto chiaro sulla palpebra con un pennello largo in setole piatte e poi crea un’ombreggiatura con un pennello più piccolo, così da dare profondità all’occhio. Per l’ombreggiatura è consigliato utilizzare un ombretto più scuro e seguire bene la piega delle palpebre, calcando maggiormente nell’incavo dell’occhio.

L’ombretto deve essere sfumato così da evitare degli stacchi di colore tra le polveri applicate e la base effettuata, utilizza un pennello leggero oppure una piccola spugnetta e presta attenzione prestando movimenti leggeri e delicati.

A questo punto è possibile valorizzare lo sguardo con il mascara: molti make up artist utilizzano il mascara con un pennello specifico che viene tinto in un prodotto cremoso che permette di ottenere un risultato naturale. Tuttavia, è possibile utilizzare il proprio mascara preferito, prestando attenzione a non lasciare residui e a non marcare troppo le ciglia.

Infine è possibile riempire le sopracciglia utilizzando una matita con mina dura che colora le sopracciglia e riempire gli spazi vuoti.

5 step: applica un rossetto tenue

L’ultimo step è dedicato alla bocca: applica il rossetto con un pennellino, partendo dagli angoli delle labbra verso il centro e procedi con il riempimento finale.

Il make up naturale ricerca rossetti delicati, non forti, poco vistosi ma al tempo stesso eleganti. Applica un rossetto che effettua un contrasto gradevole con la tua carnagione.