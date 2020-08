Come fare il gelato alla stracciatella in casa: la ricetta

L’idea di realizzare un gelato fatto in casa coincide anche con una tendenza sempre più forte in questa direzione che si spiega con la riscoperta del piacere di preparare e cucinare in casa. Il Maestro Alberto Farinelli della Scuola del Cioccolato Perugina ci svela la sua ricetta del Gelato alla Stracciatella, un dolce facile e veloce decorato con Smarties e una ganache e scaglie di cioccolato fondente Perugina GranBlocco, che regalano un sapore intenso e gustoso. Nell’atmosfera rilassata e di vacanza, che ci si trovi al mare o in città, non è estate senza gelato che, se fatto in casa, riesce a stupire tutti i commensali diventando il vero protagonista del menù.

Ingredienti per il Gelato alla Stracciatella fatto in casa

PER IL GELATO

250 g Panna Fresca

170 g Latte Condensato Nestlé

100 g Perugina® Granblocco Fondente Extra 70%

PER LA DECORAZIONE

100 g Smarties

50 g Perugina® Granblocco Fondente Extra 70%

Procedimento:

COME PREPARARE IL GELATO IN CASA

Montate 250 g di panna fresca (seguite i consigli del maestro in fondo alla pagina per un risultato perfetto). Aggiungete tutto il latte condensato e mescolate delicatamente con una spatola, cercando di amalgamare bene senza far smontare il composto. Aggiungete il Granblocco Fondente Extra 70% Perugina® precedentemente sbriciolato in scaglie, mescolate di nuovo il composto e mettete subito il contenitore con il gelato in congelatore per qualche ora.

COMPOSIZIONE DEL GELATO

Riprendete dal congelatore il gelato e con un cucchiaio (o con il porzionatore per gelato) realizzate delle palline da mettere nelle coppette. Sciogliete a bagnomaria o nel microonde 50 g di Granblocco Fondente Extra 70% Perugina® e con un cucchiaio create delle decorazioni sopra il gelato. Decorate a piacimento con gli Smarties.

I consigli del maestro

Per trasformare il vostro gelato alla stracciatella in un gelato al cioccolato, aggiungete 30 g di Cacao Amaro Perugina® insieme al latte condensato. La panna per montarsi perfettamente deve essere tenuta in frigorifero a temperatura molto bassa, circa 0-2°C. Anche le attrezzature (ciotola e frusta) dovrebbero essere fredde quando vengono utilizzate.