Come avere cura dei propri clienti in poche semplici mosse!

Se abbiamo un’attività, se vendere i nostri prodotti a più persone possibili e essere percepiti come seri e attenti è il nostro focus, ecco che siamo sulle righe giuste per avere qualche suggerimento che possa darci una mano nella gestione di tutto ciò che ruota attorno al nostro negozio.

Che l’attività sia svolta in un negozio fisico o in uno virtuale, ecco che avremo bisogno di strumenti di marketing e gestionali che possano fare centro per sbaragliare la concorrenza.

Da quali misure cominciare? Nei prossimi paragrafi troverete le risposte che state cercando!



USARE EMAIL TRANSAZIONALI VALIDE E AFFIDABILI

Avete presente il momento in cui, dopo un acquisto, vi arriva in casella e-mail un messaggio di conferma dell’avvenuta transazione?

Ecco: quel messaggio è certamente per voi molto importante, perché potreste anche aver appena speso una grossa cifra e avere una mail che confermi la bontà dell’operazione è fonte di grande tranquillità.

Si tratta, infatti, di un mezzo che può davvero stare tranquilli i vostri clienti, evitando che possano rivolgersi altrove, magari verso negozi più seri che utilizzano email transazionali degne di questo nome, per i loro prossimi acquisti.

Avere un servizio del genere non è affatto complesso, esistono dei veri specialisti del settore che possono aiutarvi con questo genere di messaggi: iscrizioni a mailing list, mail di conferma di acquisto e molto altro!

Basta informarsi e i vostri clienti sapranno di acquistare su un sito sicuro.



NON ABBIATE PAURA DI OSARE

Sia che abbiate uno zoccolo duro di clienti che vi interesserebbe mantenere, sia che il vostro focus sia rivolto a trovarne di nuovi, non dovete aver paura di osare inoltrandovi nelle fitte maglie del marketing: avete mai pensato, ad esempio, di mettere un piccolo regalo per ogni acquisto, assieme alla merce?



Ovviamente a tutti fanno piacere i regali, così i vostri clienti non faranno eccezione: basterà davvero poco per sorprenderli in positivo, facendo in modo che si possano ricordare a lungo di voi e che siate la loro prima scelta qualora debbano ritentare un acquisto.

Ma che genere di regalo? Provate a pensare a quando un oggetto, anche minuscolo ma molto utile, con impresso il logo della vostra azienda possa essere utile anche sul piano della fidelizzazione di nuovi clienti.

Il marchio, si sa, è quello che più i potenziali clienti associano a un’idea di sicurezza e stabilità dell’azienda: più questo “gira”, meglio sarà per voi.

E quale modo migliore per far girare il vostro marchio, se non attraverso dei gadget personalizzati in grado di mostrarsi nella vita dei vostri clienti nelle più disparate occasioni, in modo da acchiappare gli occhi e le attenzioni dei loro amici, magari destinati a diventare vostri clienti a loro volta?

Esatto, davvero poche cose. Ecco allora che potreste davvero valutare questa opzione: per ogni ordine, all’interno, una penna o un portachiavi col vostro logo, così da rendere un ordine messo a segno un potenziale boomerang di ordini futuri.

Non esitate a dare una immagine seria e attenta ai bisogni dei vostri clienti: sarete certamente ricompensati!