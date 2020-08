Battiti Live: i protagonisti della penultima puntata

Penultima puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live, condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci.

La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini. La webstar Mariasole Pollio metterà in contatto gli artisti del main stage di Otranto con il gruppo di ascolto presente in spiaggia a Porto Cesareo.

Quando va in onda Battiti Live

La quinta puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live andrà in onda domani, domenica 23 agosto, su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, e in streaming su radionorba.it e norbaonline.it. Lunedì 24 agosto, invece, andrà in onda su Italia 1, sempre alle 21, la quarta puntata dello show

I cantati dell’ultima puntata di Battiti Live

Sul main stage di Otranto saliranno: Baby K, Irama, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Elodie, Francesco Gabbani, Alberto Urso, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Shade, Random, Chadia Rodriguez e Federica Carta.



Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Fedez dalla bellissima piazzetta Carducci, nel cuore di Lecce, Nek, davanti alla scalinata virgiliana che si affaccia sul porto di Brindisi.

Le Vibrazioni, a due passi dal ponte girevole di Taranto. Una bella cartolina per il Grande Salento, con i suoi tre capoluoghi a fare da scenografia alle esibizioni on the road di grandi artisti.