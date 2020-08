Ballando con le stelle: blocco precauzionale di 48 ore dopo la positività al Covid-19 del ballerino Samuel Peron.

“La situazione va presa con serietà” spiega Milly Carlucci su Facebook, che spiega nel dettaglio cosa è accaduto e la verità dei fatti.

Cosa è successo?

“Diciamo la verità: il programma è iniziato sottoponendoci al test del tampone rapido. Tutti negativi, si sono aperte le prove, con l’impegno di sottoporci al test tutte le settimane.

Lunedì pomeriggio Samuel Peron è risultato positivo nonché asintomatico dopo aver lavorato in Sardegna. Blocco precauzionale di 48 ore ma niente più tampone rapido, ma quello molecolare che è quello più sicuro”.

Negativo, invece l’esito di Rosalinda Celentano che è stata scelta come partner di ballo di Peron.

“E’stato eseguito il tampone su Rosalinda Celentano, risultata negativa. Vi terremo aggiornati, sono in contatto con il direttore di Rai1 Stefano Coletta: ci preoccupiamo in primis per la salute di tutti. Cercheremo di mettere in onda il programma in sicurezza e nel rispetto delle regole”