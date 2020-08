Arrivano in edicola i viaggi di Jules Verne

Dal 21 agosto arriva in edicola la raccolta dedicata ai viaggi di Jules Verne. Si tratta di un’opera composta da 60 uscite, studiata da un team di esperti di contenuti per bambini.

Verne è uno scrittore celebre per la sua immaginazione, oltre che per la bellezza dei suoi racconti. Non a caso è arrivato sulla Luna prima che ci arrivasse, realmente, l’uomo… Ma anche il giro del mondo in tempi record, esplorando luoghi lontanissimi. Senza dimenticare l’esplorazione degli abissi dell’oceano attraverso un sottomarino.

Avventure senza tempo capaci di conquistare il fascino di ogni generazione. In ogni volume sarà raccontata una storia attraverso un linguaggio molto semplice e di facile comprensione. Il tutto sarà poi arricchito da illustrazioni, dialoghi e personaggi simpatici. Le varie storie saranno suddivise in più volumi per rendere più fruibile la comprensione.

La raccolta di Jules Verne

La prima uscita è in edicola il 21 Agosto al prezzo di lancio di €1,99.

La seconda, invece, il 4 settembre (€3,99). Le successive saranno quindicinali fino alla 5 e poi saranno settimanali (€6,99).

Sarà possibile, invece, acquistare l’opera direttamente online ricevendola comodamente a casa. Il tutto accompagnato da regali esclusivi per i vostri bambini. Potete farlo visitando il sito dedicato.