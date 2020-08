Android Auto addio: arriva Android Automotive

Mancano ormai poche settimane al debutto di Android 11, ma vale la pena ricordare che Google ha in serbo un’altra sorpresa per noi, che potrebbe vedere la luce prima di quanto ci aspettiamo.

Android e le auto: ecco il nuovo Automotive

Il suo nome è Android Automotive, e rappresenta l’evoluzione naturale del popolare sistema operativo per automobili Android Auto, installato su centinaia di moderni veicoli smart e pronto a migliorare l’esperienza di guida di chi è a bordo: il tutto avviene grazie ad un buon connubio tra intrattenimento (musicale e video) e gli strumenti per l’orientamento su strada.

L’intento della casa di Mountain View è creare una nuova interfaccia per auto, sfruttando i punti di forza di Android (tra cui i comandi vocali) al fine di creare ancora meno distrazioni mentre si usano le app durante la guida. Già oggi, connettendo il sistema Auto al nostro smartphone, possiamo farci leggere un messaggio WhatsApp, telefonare e ascoltare brani da Spotify; ma le comodità che ci promette Automotive sarebbero in numero assai maggiore.

Il nuovo OS può infatti connettersi a una moltitudine di dispositivi smart che fanno parte del nostro veicolo, e gestirli tutti tramite una piattaforma grafica unificata. Pensiamo ad esempio alle funzioni di riscaldamento e delle impostazioni di inclinazione dei sedili: Android Automotive potrà creare e memorizzare un profilo apposito per “ricordare” tutte le nostre preferenze, senza necessità di uno smartphone connesso per funzionare al 100%.

Android Auto nella forma in cui lo conosciamo non verrà abbandonato: Google ha confermato di essere sempre all’opera sulla correzione dei bug e l’evoluzione della piattaforma; ma Android Automotive sarà un progetto parallelo che gradualmente sostituirà Auto in tutto e per tutto.

L’erede di Auto potrebbe debuttare nella sua versione preliminare entro fine anno, su alcuni veicoli smart scelti: a cinque anni dal suo debutto sui primi dispositivi dotati di Android 5.0 Lollipop, è proprio il caso di dire che il buon vecchio sistema operativo Google ne ha fatta di strada.