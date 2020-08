Alan Palmieri, un’istituzione di Battiti Live

Battiti Live 2020 è senza dubbio l’appuntamento musicale dell’anno, il più atteso dai telespettatori e dagli appassionati di musica.

Tra gli artefici del successo di questa edizione, oltre ad Elisabetta Gregoraci c’è Alan Palmieri. Importante il suo lavoro ed il suo contributo sul palco ma anche “dietro le quinte”.

Un meccanismo inedito quello collaudato da Palmieri per il 2020. Un’edizione con una nuova veste, causa emergenza Covid-19, ma fedele agli assets di Battiti: musica, luoghi e pubblico. Quello di Battiti 2020 è il primo evento a riportare la musica live in televisione ed unico appuntamento tv dell’estate musicale italiane.

La formula vincente è stata trovata e pensata durante il lockdown, ben accolta dall’editore, proprio per non abbandonare e rinviare il tutto all’anno successivo. Chiamando a raccolta tutti i professionisti, si è individuata la formula corretta e si è riaccesa la macchina per questa edizione

Che ha trovato interesse e supporto da Mediaset, ma anche di sponsor e istituzioni che hanno supportato anche per il 2020 l’appuntamento. Il tutto nel rispetto rigoroso delle norme e della sicurezza.

Protagonista da qualche anno nella duplice veste di direttore artistico della rassegna, ma anche conduttore.

Palmieri è una vera e propria istituzione del programma di Radionorba.

Ha iniziato nel 2007, quando ha preso le redini della direzione artistica di Radionorba. Prima di allora era reduce dalle esperienze con Radio 105 ed Rtl 102.5.

Dal 2013, invece, ha preso in mano la direzione artistica di Battiti Live, contribuendo a renderlo un evento più televisivo e di impatto, crescendo notevolmente. Un format che ha percorso “tanta strada” fino ad arrivare quello che oggi conoscono in tutta Italia.

Al suo fianco c’era Roberta De Matthaeis. Con l’attuale speaker di Radio Montecarlo ha presentato ben cinque edizioni consecutive.

Nel 2015 e nel 2016, invece, ha avuto al suo fianco Maddalena Corvaglia e Bianca Guaccero. Dal 2017 a oggi, invece, Elisabetta Gregoraci.

Dal 2015 lo stesso Palmieri ha avuto l’intuizione, prendendo spunto dai modelli di show americani, di inserire una figura tra il pubblico per interagire con gli spettatori. Prima con Celeste Savino e poi con Mariasole Pollio.

Insomma, una manifestazione che è cresciuta esponenzialmente negli anni. Dietro tutto questo, c’è anche l’ottimo lavoro svolto da Alan Palmieri al quale il presidente Marco Montrone ha affidato “le chiavi” della trasmissione divenuta cult in tutta Italia.

Ma non solo. Il modello di Battiti ha contribuito a generare anche quello relativo al Capodanno di Canale5 . Radionorba aveva già proposto lo stesso formato, mettendo a disposizione le professionalità e macchina organizzativa per la diretta che, da due anni, cresce anche in ascolti.