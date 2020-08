Al via Bifest 2020 a Bari

Al via da domani, sabato 22 agosto, XI edizione del Bif&st 2020.

L’edizione 2020 del Bifest

L’undicesima edizione del Bif&st-Bari International Film Festival – posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il riconoscimento e il patrocinio della Direzione generale cinema e audiovisivo del Mibact, promosso dalla Regione Puglia con la collaborazione del Comune di Bari, prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission – si svolgerà da domani 22 a domenica 30 agosto 2020 nel Teatro Piccinni, nell’arena allestita in Piazza Prefettura, nell’arena allestita nella Corte del Castello Svevo, in una sala del Multicinema Galleria e nel Teatro Margherita.

Ideato e diretto da Felice Laudadio il Bif&st è presieduto dalla regista Margarethe von Trotta, presidente onorario Ettore Scola. Il critico Enrico Magrelli è il consulente della direzione artistica, Giuliana La Volpe è la programmer. Angelo Ceglie è il direttore organizzativo. Il Bif&st rientra nelle attività patrocinate dal Comitato Fellini100 istituito presso il Mibact.

Al Bif&st 2020 collaborano: il Centro Sperimentale di Cinematografia, l’Università degli Studi, il Politecnico di Bari, Puglia Promozione. Partner e sponsor sono: ANCE Bari e Bat; INAIL; Nuovo IMAIE; Gruppo Marino/Renauto; Monile/MarioMossa Gioielliere; Aeroporti di Puglia.

Media partner del Bif&st 2020 sono RAI (main media partner), Corriere della Sera/Corriere del Mezzogiorno, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Repubblica.

Il profilo di Federico Fellini è stato disegnato da Ettore Scola e realizzato in platino da Monile/MarioMossa Gioielliere per il “Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence”.

La foto di Mario Monicelli è di Pino Settanni, per gentile concessione di Luce Cinecittà.

Alcuni ospiti attesi

Prima delle proiezioni previste alle 21.30 in Piazza Prefettura (Piazza Libertà), sul palcoscenico allestito nell’arena si svolgeranno dalle 20.30 alcuni incontri con le personalità del cinema cui verranno conferiti i premi attribuiti dalla giuria dell’ItaliaFilmFest fra i quali: Luan Amelio Ujkaj con Gianni Amelio (22 agosto); Pupi e Antonio Avati (23); Francesco Frigeri e Maurizio Braucci (24); Luca Gasparini con Roberto de Feo (25); Milena Mancini e Lorenzo Mattotti (26); Benedetta Porcaroli, Marco D’Amore, Marco Bellocchio (28 agosto); Matteo Garrone, Paolo Del Brocco, Roberto Benigni, Massimo Cantini Parrini (29 agosto).

Altre personalità del cinema italiano premiate dalla giuria del Bif&st non potranno partecipare di persona in quanto – fortunatamente – impegnate nelle riprese dei film le cui lavorazioni erano state interrotte o spostate a date più favorevoli. Ci sono dunque stati inviati alcuni videomessaggi che il pubblico potrà vedere sia al Castello Svevo che in Piazza Prefettura con i saluti e i ringraziamenti di Pierfrancesco Favino, Nicola Piovani, Micaela Ramazzotti, Paola Cortellesi.

I Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence verranno conferiti a Lina Sastri (23 agosto), Nicola Maccanico (28) e Roberto Benigni cui verrà conferito anche il Premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista per Pinocchio (29). La regista Anne Fontaine ha inviato un videomessaggio.

Fra gli altri ospiti in arrivo segnaliamo i cineasti presenti con i loro film: Giuseppe Bonito, Lino Capolicchio, Danilo Caputo, Ferruccio Castronuovo, Rolando Colla, Nicoletta Ercole, Donatella Finocchiaro, Giuliana Gamba, Anthony Jerjen, Gerard Johnson, Polly Maberly, Joe Lawlor, Christine Molloy, Catherine Linstrum, Vinicio Marchioni, Leo Muscato, Giorgio Tirabassi, Caterina Valente, Michele Venitucci, Yile Yala Vianello, Ina Weisse. I giornalisti finora accreditati sono un centinaio.

Nella serata del 30 agosto verranno conferiti i tre riconoscimenti attributi dalla giuria del Panorama internazionale cui farà seguito un concerto pianistico in collaborazione con il Bari Piano Festival, diretto da Emanuele Arciuli, nel segno di Ennio Morricone, tenuto da due pianisti italiani di grande prestigio: Gilda Buttà e Cesare Picco.

Presentazioni di libri

A differenza di quanto inizialmente reso noto i cinque libri sul cinema annunciati non verranno presentati nella Corte del Castello Svevo ma nel Teatro Margherita, con la partecipazione massima di 40 persone per ragioni di contingentamento emergenziale.

La giuria del Panorama internazionale

Presieduta da Alessandro Laterza e composta da Mariangela Barbanente, Oscar Iarussi, Silvia Napolitano e Alessandro Piva attribuirà i seguenti tre riconoscimenti: Bif&st International Award per il miglior regista – Bif&st International Award per la migliore attrice eper il miglior attore protagonisti che verranno conferiti nella serata finale del 30 agosto.

I tributi

Il programma del Teatro Piccinni si completa il 28 agosto alle 22.30 con lo straordinario recital musicale “Napoli che canta” tenuto da Lina Sastri in onore di Ennio Morricone, registratoal Teatro Petruzzelli il 27 aprile 2019. E inoltre, alle 22.30 del 29 agosto, verrà presentata l’edizione restaurata dalla Cineteca Nazionale del film I vitelloni in onore di Federico Fellini e di Alberto Sordi in occasione del loro centenario.

Mostra fotografica Mario Monicelli

A Mario Monicelli sarà dedicata – insieme ad una vasta retrospettiva dei suoi film – la grande mostra fotografica al Teatro Margherita con gigantografie messe a disposizione dalla Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia e la presentazione del numero della rivista “Bianco e Nero” a lui dedicato.