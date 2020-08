Acquisto auto e finanziamento: perché farlo in completa serenità

Acquistare un’auto non è solo un vezzo, delle volte diventa un vero e proprio salvavita.

Per esempio, nel momento in cui si inizia a lavorare e ci si deve spostare quotidianamente, non è detto che raggiungere la sede di lavoro sia semplice o che questa sia a due passi da casa.

Potrebbe essere lontana e poco/mal raggiungibile coi mezzi pubblici. In questi casi la soluzione più immediata è quella di spostarsi in auto.

Acquistare una macchina dall’oggi al domani non è una scelta che si fa a cuor leggero, soprattutto se non siamo abituati a guidare.

Considerando tutte le implicazioni psicologiche del caso, se si tratta di una prima macchina e non si è avvezzi alla guida, un buon compromesso potrebbe essere l’acquisto di un veicolo usato, in modo da non avere l’ansia da auto nuova.

Inoltre, dovremmo avere immediatamente disponibile un budget da investire in questo acquisto, magari non preventivato, e non è una cosa da poco, soprattutto se si devono far quadrare altre spese.

Per questo motivo, e per dilazionare nel tempo i pagamenti, molti scelgono di richiedere un prestito auto. Vediamo insieme cosa valutare nella scelta e come confrontare online i finanziamenti auto.

Cosa considerare nella scelta dei finanziamenti per la tua auto

Per la scelta del finanziamento più adatto, la prima considerazione riguarderà il costo dell’auto, nuova o usata che sia. Questo perché il finanziamento può essere richiesto anche per l’acquisto di un’auto usata.

Una volta deciso su quale prodotto orientarsi, si può passare alla valutazione del tipo di finanziamento.

Innanzitutto, il finanziamento può essere richiesto ai diversi istituti bancari o sottoscritto direttamente presso la concessionaria al momento della vendita dell’auto.

Generalmente, questa è una delle soluzioni più comode in quanto si può beneficiare del finanziamento a tasso zero e/o di convenzioni ad hoc.

Inoltre, si guadagnerebbe il tempo speso presso la banca, terminando le pratiche in una sola volta.

Un po’ diversa è la situazione relativa alle auto usate in quanto la concessionaria fa riferimento a dei listini specifici sui massimi erogabili.

Per avere un’idea chiara delle offerte al momento disponibili sul mercato, si può utilizzare preventivamente un comparatore online col quale è possibile richiedere, comodamente da casa, il calcolo relativo al finanziamento per l’acquisto dell’auto e confrontare le diverse soluzioni proposte.

In questo modo sarà possibile considerare i diversi TAN e TAEG e avere un’idea precisa del budget da investire e di quello da diluire nel tempo, soprattutto se gli utenti hanno già un altro finanziamento in corso.