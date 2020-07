WhatsApp, la funzione Multidispositivo è sempre più vicina

Sono ormai parecchi gli utenti WhatsApp che richiedono a gran voce l’arrivo di una modalità multidispositivo per la celebre app di messaggistica, in modo che si possa usare agevolmente il nostro profilo su più device senza limitazioni.

Gli account multipli sono un’opzione permessa ormai da molto tempo su diverse piattaforme messenger, tra le quali spicca la rivale Telegram (che consente sia la funzione multidispositivo che lo switch tra diversi profili appartenenti allo stesso utente): da questo punto di vista, WhatsApp deve fare ancora qualche passo in avanti, ma secondo le ultime indiscrezioni i tempi sarebbero maturi per un’infornata di novità a riguardo.

Le news attualmente disponibili ci rivelano infatti che il team di sviluppo sta portando a buon fine i lavori necessari alla creazione della modalità multidispositivo, che è apparsa nei suoi primi dettagli nel codice sorgente della versione beta 2.20.196.8.

L’analisi approfondita del listato ha portato alla seguente conclusione: si potrà usare lo stesso account su 4 dispositivi in contemporanea, usufruendo di una nuova opzione all’interno della sezione impostazioni che ci consente di verificare se al nostro profilo hanno avuto accesso eventuali ‘intrusi’ da altri device, ed eventualmente estrometterli chiudendo la sessione in corso.

Inoltre, secondo il team di WaBetaInfo (il blog che si è avventurato per primo alla scoperta di queste novità), il lancio della prossima versione stabile di WhatsApp conterrà una sorpresa anche a livello di ricerca avanzata dei media caricati dagli utenti: premendo un apposito pulsante appariranno icone su cui è scritto ‘GIF’, Link, Documenti, Video e Foto, aggiunte al fine di differenziare per bene il tipo di file da ricercare.

Le nuove feature in via di sviluppo dovrebbero essere implementate in via ufficiale entro l’estate, rendendo così l’app più flessibile nell’uso multidispositivo e nella gestione dei media memorizzati: a sperimentare per primi questi vantaggi potrebbero essere gli utenti Android, seguiti a poche settimane di distanza dall’utenza iOS.