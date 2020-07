WhatsApp, il ritorno della funzione fotocamera

E’ in arrivo un nuovo aggiornamento per l’attuale versione di WhatsApp.

L’update è pronto a introdurre per una seconda volta una funzione che nelle ultime settimane è stata parecchio rimpianta dagli utenti dell’app di messaggistica, perché eliminata dal team di sviluppo senza particolari spiegazioni.

La novità di Whatsapp

I più perspicaci avranno già capito: si tratta della shortcut per accedere alla fotocamera direttamente dall’app, inclusa nell’icona della graffetta che normalmente utilizziamo per inviare allegati. Il cambiamento, mal digerito da molti utenti che a gran voce hanno richiesto il ritorno della funzione, è stato motivato dall’arrivo della funzione di videochiamate “Stanza”, nata per conferenze e call fino a un massimo di 50 persone.

Stanza e la sua piattaforma, come sappiamo, si appoggiano a Facebook Rooms: al team di sviluppo è sembrata una buona idea poter sostituire il pulsante fotocamera con uno nuovo, che consente di invitare i partecipanti alla video chiamata direttamente dai nostri contatti Facebook. Una scorciatoia utile, che però ha interferito con la normale esperienza d’uso del pulsante originale.

Il cambiamento è stato visto come un inconveniente dagli utenti che si affidano a WhatsApp per videochiamare spesso. La versione 2.20.194.11 di WhatsApp Android cerca di ripristinare la situazione e include chiari indizi del ritorno della funzione originale. Nella beta corrente è infatti sufficiente premere l’icona a graffetta per vedere ricomparire la tanto amata fotocamera, e ricominciare a inviare immagini ai nostri contatti.

La nuova beta per WhatsApp torna quindi ‘sui suoi passi’ dopo l’abolizione del pulsante, anche se al momento non è tutto oro quel che luccica: sembrano essere presenti alcuni bug che compromettono le notifiche di ricezione dei messaggi, i quali appaiono ‘non letti’ a prescindere dall’apertura.

Appena il team di sviluppo risolverà gli inconvenienti, potremo installare la versione definitiva e sperimentare di nuovo la vecchia feature, possibilmente con nuove funzionalità a livello di invio file.