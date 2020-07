WhatsApp, arrivano sticker animati e QR code

E’ un periodo d’oro per WhatsApp, al centro di frequentissimi aggiornamenti ispirati al miglioramento delle videochiamate, della sicurezza e dell’esperienza d’uso complessiva.

A poche settimane dall’arrivo di nuovi filtri contro l’eccessiva diffusione di fake news, l’app di Mark Zuckerberg ci propone un nuovo update, che tocca funzioni inedite fino ad ora.

Le prossime novità di Whatsapp

Si tratta di due importanti feature che vedranno la luce a breve: i nuovi sticker animati e il lettore integrato di codici QR; frutto di numerose richieste da parte di utenti che da tempo le desideravano.

I colorati adesivi interattivi sono già presenti nell’attuale versione beta di WhatsApp e di conseguenza possono essere già sperimentati, ma per estenderne ufficialmente l’uso a tutti gli iscritti al messenger dovremo attendere il debutto della versione stabile della nuova app.

In questo modo, WhatsApp si prepara a diventare più simile a Telegram, l’applicazione rivale su cui gli sticker animati sono ormai parte delle chat quotidiane da tanto tempo, con nuovi sticker pack sempre disponibili ogni giorno.

Di rilievo anche la seconda novità, relativa come abbiamo già suggerito poco sopra ai codici QR, che potranno essere utilizzati per aggiungere rapidamente nuovi contatti al proprio account.

Supponiamo di conoscere qualcuno e di voler aggiungere subito il suo contatto alla nostra rubrica: non dovremo far altro che scansionare tramite la fotocamera integrata il QR che verrà reso disponibile dalla sua app, una volta autorizzato il processo dal menu impostazioni.

Un nuovo modo per semplificare il processo di ricerca e aggiunta di amici e conoscenti, senz’altro più veloce e facile di quello tradizionale.

Potremo sperimentare molto presto queste novità sulla versione stabile dell’app; nel frattempo ricordiamo che tra le novità già disponibili su Whatsapp Web è finalmente arrivata la dark mode, attivabile a nostra discrezione in modo da consentire una migliore leggibilità in condizioni di luce non proprio ottimali.