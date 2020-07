Volpe – Magalli, continua lo scontro a distanza (VIDEO)

Continua, seppur a distanza, lo “scontro” tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli.

Nella giornata di ieri, martedì 7 luglio, il conduttore Rai ha postato (salvo poi rimuovere) un post e l’immagine con l’emoticon del silenzio e la scritta 0,9%. “Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta” – ha poi scritto tra i commenti.

Oggi, invece, la Volpe ha detto la sua nel corso della trasmissione Ogni Mattina, che sta conducendo su Tv8.

“Prima di iniziare vorrei fare una replica a un messaggio, a un post che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi prontamente ha tolto. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, perché hai provato tanti anni a farmi star zitta, non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi. Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra e a una rete che stimo e una squadra in cui credo. E tu caro Giancarlo, con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto delle persone e di non avere rispetto delle donne. E questo non te lo permetto”.