Vips e vacanze in Puglia: tutti scelgono Monopoli, anche Elodie

Puglia sempre più meta di vip, anche per l’estate 2020. La bella stagione è appena iniziata, ma sono già in tanti ad aver scelto la bellissima località pugliese.

La meta più gettonata resta, senza dubbio, la costa adriatica e in particolare Monopoli. Città apprezzata da tutti per il buon mare, il buon cibo ma soprattutto per la bellezza del territorio.

Proprio in questi giorni è stata avvistata l’affascinante Elodie in una della suggestive masserie nell’agro di Monopoli.

La più apprezzata cantante italiana della scena pop-urban ha scelto così la città perla dell’Adriatico per qualche giorno di relax. Attualmente in radio con Ciclone, il nuovo esplosivo singolo dei produttori multiplatino TAKAGI & KETRA. Senza dimenticare l’ultimo singolo Guaranà e Andromeda, brano portato in gara al Festival di Sanremo 2020. Un’annata indimenticabile per la cantante italiana che può così trovare un po’ di distensione tra l’incantevole fascino degli ulivi e del territorio monopolitano.

Sempre a Monopoli, lo scorso weekend, c’era Barbara Foria, volto di punta di Colorado ma anche voce di Rtl 102.5. L’attrice e comica è stata vista nelle vie del centro storico e ha scelto uno dei lidi della nota località balneare Capitolo.

E prima di festeggiare il ritorno in Serie A con il Benevento, anche Pippo Inzaghi ha trascorso qualche giorno di relax nella suggestiva location dell’adriatico.

L’azzurro dell’Italvolley Osmany Juantorena, schiacciatore della Lube Marche di origini cubane, non ha voluto sottrarsi al fascino della città unica: “Monopoli è una bellissima città. Mi piace questa Puglia” … ha dichiarato a Sport361.it il pallavolista dall’alto dei suoi 200 centimetri di statura.