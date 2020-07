Una vacanza in barca, trend dell’estate 2020

La vacanza in barca è tra le soluzioni di viaggio più ricercate quest’estate: optando per il noleggio catamarano si può infatti raggiungere le più belle mete marittime facilmente, lontano da traffico e inquinamento, in una cornice naturale e perfetta sicurezza.

Questa imbarcazione inoltre è particolarmente indicata per chi affronta per la prima volta una vacanza in barca, poiché la lunghezza spesso superiore a 8 metri consente un’ampia superficie calpestabile e una grande stabilità, riducendo il rollio della risacca e l’inclinazione nelle fasi di bolina, condizioni ottimali contro il mal di mare.

Le isole Eolie, le Sette Perle della Sicilia

Una vacanza in barca in Italia è la soluzione ideale per visitare le isole, tra le mete più ambite del nostro Paese: le isole Eolie sono certamente tra le più incantevoli.

Le Sette Perle offrono una varietà di panorami e situazioni del tutto eccezionale, da scoprire attraverso attività imperdibili durante una vacanza in barca, tra cui un’escursione sul cratere di Vulcano, un bagno tra le spiagge nere di Stromboli con vista sul suo massiccio a strapiombo sul mare; ancora, una passeggiata immersi nelle atmosfere glamour di Panarea, e un tuffo dal suo Faraglione o la contemplazione della natura selvaggia sublime di Salina e Filicudi, con una visita alla magnifica Grotta del bue marino.

La Perla dell’Adriatico: l’arcipelago delle isole Tremiti

In Puglia, a poche miglia marine dalle coste del Gargano, si trova un altro arcipelago italiano di straordinaria bellezza, quello delle isole Tremiti.

Caratterizzate da una natura incontaminata e fondali marini molto variegati, rappresentano la destinazione ideale per una vacanza a bordo di un catamarano. Oltre agli spettacolari paesaggi naturali, offrono la possibilità di svolgere diverse attività di esplorazione marittima, come immersione, balneazione e pesca sportiva, nel rispetto dei regolamenti di ogni singola isola.

Perfette per una vacanza in barca con la famiglia e gli amici, San Domino, San Nicola, Capraia, Pianosa e il Cretaccio regalano atmosfere suggestive e completo relax.

L’isola d’Elba, regina del Tirreno

Gioiello al largo della costa tirrenica toscana, l’isola d’Elba è uno dei luoghi più affascinanti d’Italia, sede di bellezze naturali, storiche, culturali, destinazione privilegiata per chi cerca una vacanza in barca di qualità. L’isola offre una grande scelta di mete da raggiungere noleggiando un catamarano, come le fantastiche spiagge di Cala dei Frati, Fetovaia, Viticcio, Barbarossa, oppure paesini incantevoli come Portoferraio, Porto Azzurro, Rio Marina, da cui partire all’esplorazione dei centri abitati o dell’entroterra: anche qui si trovano luoghi speciali, come il Monte Capanne, vetta al centro dell’isola, attraversato da sentieri di trekking panoramici notevoli.

Oltre alle destinazioni di interesse naturalistico, sono presenti sull’isola anche siti archeologici, musei, locali di vita notturna, per un’offerta turistica completa rivolta alle più diverse esigenze.