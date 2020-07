Tutti i concerti che saranno recuperati nel 2021: le date

Tutti i concerti rinviati in questo 2020, a causa dell’emergenza Coronavirus, saranno recuperati nel 2021. Vediamo nel dettaglio le nuove date per ogni cantante.

Ermal Meta: le date del tour 2021

Ermal Meta ha rinviato l’uscita del suo nuovo album, in un primo momento previsto per il 2020 e ora posticipato nel periodo primaverile del 2021.

Queste le nuove date del tour:

02 dicembre al PalaInvent di JESOLO (VE) (recupero del concerto del 3 marzo 2021)

04 dicembre al Pala Alpitour di TORINO (recupero del concerto del 13 marzo 2021)

07 dicembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE (recupero del concerto del 16 marzo 2021)

11 dicembre alla Unipol Arena di CASALECCHIO DI RENO (BO) (recupero del concerto del 22 marzo 2021)

13 dicembre al Mediolanum Forum di MILANO (recupero del concerto del 5 marzo 2021)

20 dicembre al Palazzo dello Sport di ROMA (recupero del concerto del 20 marzo 2021)



Entro il 30 settembre sarà comunicata la data di recupero del concerto inizialmente previsto al Pala Florio di BARI l’8 marzo 2021.

I biglietti già acquistati per gli show previsti a marzo 2021 rimangono validi per gli show di dicembre 2021.



Il Volo: le date del tour 2021

29 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 30 agosto 2020)

30 agosto 2021 all’Arena di Verona (recupero della data del 31 agosto 2020)

4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 4 settembre 2020)

5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (recupero della data del 5 settembre 2020)

Tiziano Ferro: le date del tour 2021

Il tour partirà ufficialmente il 6 giugno 2021 dallo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, per poi fare tappa nello stesso mese il 9 allo Stadio Artemio Franchi a Firenze, il 12 allo Stadio Braglia di Modena, il 15, 18 e 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano con tre concerti, il 22 allo Stadio Olimpico di Torino, il 26 allo Stadio San Paolo di Napoli e il 29 allo Stadio San Nicola di Bari. Il “TZN Tour” proseguirà poi a luglio, il 6 allo Stadio Del Conero di Ancona, il 9 e il 10 con due show consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 allo Stadio Euganeo di Padova e il 18 a Cagliari Fiera.

Cesare Cremonini: le date del tour 2021

La data di LIGNANO SABBIADORO, originariamente prevista il 21 giugno 2020 allo Stadio G. Teghil è spostata alla Villa Manin di Passariano di Codripo (Udine) l’1 giugno 2021. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data nella nuova location con conseguente riconfigurazione di tutte le categorie di prezzo e settori.



La data di ROMA, originariamente prevista il 10 luglio 2020 allo Stadio Olimpico, non potrà purtroppo essere recuperata a causa dell’indisponibilità dello stadio impegnato dalle gare dei Campionati Europei di calcio. Stiamo lavorando per poter risolvere la situazione e onorare i biglietti già venduti soddisfacendo le richieste del numeroso pubblico della Capitale e del centro Italia. Seguiranno presto notizie sulla riprogrammazione della data.

CALENDARIO “CREMONINI 2021 STADI” :

1 GIUGNO 2021 – PASSARIANO DI CODROIPO (UD) – VILLA MANIN

5 GIUGNO 2021 – IMOLA – AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

8 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO

12 GIUGNO 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

16 GIUGNO 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

19 GIUGNO 2021 – BARI – STADIO ARENA DELLA VITTORIA

23 GIUGNO 2021 – FIRENZE – STADIO ARTEMIO FRANCHI

Ultimo: le date del tour 2021

ULTIMO sarà il più giovane artista italiano di sempre a esibirsi negli stadi, dove canterà live a partire dalla data zero del 4 giugno 2021 allo Stadio Comunale di Bibione. Il tour farà poi tappa a Torino (Stadio Olimpico Grande Torino, 8 giugno), Napoli (Stadio San Paolo, 12 giugno sold out e 13 giugno), Firenze (Stadio Artemio Franchi, 16 giugno sold out e 17 giugno), Modena (Stadio Alberto Braglia, 21 giugno), Ancona (Stadio del Conero, 25 giugno), passando per Pescara (Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, 29 giugno), Milano (Stadio San Siro, 2 luglio e 3 luglio sold out), Bari (Stadio San Nicola, 8 luglio), e si concluderà il 18 luglio 2021 a Roma (sold out), con l’evento speciale di chiusura del tour al Circo Massimo. Per ciò che riguarda la data di Messina originariamente prevista il 15 luglio 2020, Vivo Concerti sta valutando i problemi relativi allo Stadio per poterla riprogrammare quanto prima.

Max Pezzali

Le due date evento di SAN SIRO CANTA MAX vengono riprogrammate per venerdì 9 luglio (sold out) e sabato 10 luglio 2021 e vedranno MAX PEZZALI per la prima volta protagonista sul palco dello stadio San Siro di Milano. Gli attesissimi live, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, saranno anticipati dalla data zero prevista per sabato 26 giugno 2021 allo Stadio Comunale di Bibione (VE).

Vendittie De Gregori

La data del concerto di ANTONELLO VENDITTI e FRANCESCO DE GREGORI allo STADIO OLIMPICO di ROMA, l’evento unico nel cuore della Capitale, prevista il 5 settembre 2020, a causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, si terrà il 17 LUGLIO 2021.