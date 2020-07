Tiromancino: a settembre il nuovo viaggio musicale

Novità in arrivo per i Tiromancino, così come annunciato sui social dal frontman Federico Zampaglione.

“A Settembre comincerà il nuovo viaggio musicale con un primo singolo che considero una canzone bellissima”.

Manca poco, dunque, al debutto del nuovo progetto musicale della band in attesa di quello che sarà il prossimo album. Il brano, preannuncia, sarà “tra i migliori del repertorio”. Poi, via via, saranno pubblicati vari singoli fino ad arrivare al discorso più completo del disco.

Dopo il successo di “Fino a qui”, che ha raccolto una sorta di best of della trentennale carriera della band, Zampaglione è pronto a nuove grandi canzoni. Quelle che, come avvenuto in tutti questi anni, sono capaci di regalare un brivido. O anche diventare “colonne sonore” di momenti della vita, o meglio si legano a luoghi, persone, diventando così parte importante del proprio bagaglio emotivo e culturale.

Zampaglione, insieme a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, è senza dubbio tra i migliori cantautori dell’amore della scena musicale italiana.

Sempre lontano dalle logiche del mercato musicale, in questo suo percorso ha puntato tutto sulla musica, le emozioni, le parole capaci di essere un evergreen nel tempo. Tenendo da parte i trend del momento che, durano soltanto un breve lasso di mesi.

Insomma, da settembre sono in arrivo belle novità e nuove emozioni musicali. Insieme al frontman ci sarà la collaudatissima squadra, compreso il bassista Ciccio Stoia.