TikTok attaccato da Anonymous: che ne sarà del social?

TikTok è ormai da tempo una realtà consolidata anche in Italia: un social giovane, interattivo e di facile uso che ha costruito la propria fortuna sull’invio di brevi video. In poco tempo è addirittura riuscito a competere con dei giganti come Facebook e soprattutto Instagram.

Nonostante queste rosee premesse, c’è chi nelle ultime settimane ha colto l’occasione per dare un serio allarme agli utenti TikTok di tutto il mondo: si tratta del famoso collettivo hacker Anonymous, che ha attaccato platealmente il social definendolo ‘un’app spia’, utilizzata dalla Cina per spiare gli iscritti sparsi in tutto il mondo, ottenendo l’accesso ai loro dati personali e ai comportamenti di navigazione mostrati sul web.

L’accusa di Anonymous, per quanto diretta e seria, ha un suo fondamento. Qualche tempo fa, infatti, sia gli USA che l’India avvertirono i cittadini della presenza di minacce in termini di privacy e sicurezza per chi installa l’app cinese; un allarme in seguito giustificato dall’analisi del codice sorgente di TikTok, che a conti fatti ha dimostrato la presenza di un malware con funzioni di tracciamento e spia.

Un problema importante da considerare, specialmente se si dà un’occhiata alle statistiche di download e uso dell’app, che a causa della quarantena imposta dal COVID-19 in tutto il mondo, stanno letteralmente superando ogni aspettativa. Anonymous ribadisce che TikTok è un vero e proprio software ‘per il controllo di massa’, e che una scelta saggia sarebbe eliminarlo dal proprio smartphone il prima possibile.

Gli esperti di cybersecurity che hanno colto l’occasione per analizzare più a fondo il social concludono che i dati rivelati riguardano l’indirizzo IP e l’attivazione automatica del GPS; inoltre l’app sembra essere in grado di riconfigurare alcune parti del codice sorgente nel caso in cui qualcuno tentasse di manipolarlo da remoto.

Panorama quindi inquietante per chi ha trascorso i mesi passati a girare brevi video pubblicandoli e condividendoli con i propri followers: la reputazione di TikTok ne risentirà, col passare del tempo, oppure i download continueranno a salire in maniera indipendente dalle ultime novità?