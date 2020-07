Ti stavo aspettando da una vita di Veronica Brunetti

Ti stavo aspettando da una vita è il titolo del libro di Veronica Brunetti.

Disponibile su Amazon, sia in formato cartaceo che Kindle, racconta una storia romantica e coinvolgente.

Si tratta del primo romanzo della scrittrice di Monopoli, libera professionista classe 1985, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università di Bari.

Ti stavo aspettando da una vita: la trama del libro

Mara e Chiara sono due sorelle, diverse ma unite da un profondo legame. Sono amiche e anime gemelle. Hanno vissuto l’infanzia nella casa dei nonni e i ricordi spesso premono per venir fuori. Si dirigono verso un appuntamento importante, soprattutto per una delle due. Uno di quegli appuntamenti che potresti aspettare per tutta la vita.

Dettagli prodotto

Copertina flessibile: 122 pagine

122 pagine Editore: Independently published (13 giugno 2020)

Independently published (13 giugno 2020) Lingua: Italiano

Italiano ISBN-13: 979-8653664410

979-8653664410 ASIN: B08B38B7BG