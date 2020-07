Temptation Island, Manila Nazzaro la star del programma

Per un Temptation Island che sta riscuotendo successi di ascolti, c’è un personaggio che “brilla” all’interno del programma.

Si tratta di Manila Nazzaro, che spicca all’interno del gruppo per il suo carisma e la sua personalità.

Un personaggio che brilla di luce propria.

Manila Nazzaro a Temptation Island 2020

In gara con il fidanzato Lorenzo Amoruso, ex calciatore di Bari, Fiorentina e Glasgow Rangers, sta riuscendo a mettersi in mostra nel programma che conta diverse personalità e caratteri.

L’ex Miss Italia rappresenta un punto fermo per i suoi compagni d’avventura, una persona su cui far riferimento, confidarsi. Anche sul piano umano, quindi, riesce a distinguersi dal resto dei concorrenti.

Sui social, spopola una sua “perla di saggezza” dedicata a tutte le donne.

“Non è perché noi non decidiamo di fare quello che gli uomini vogliono si devono permettere di umiliarci. Loro non si devono mai sentire liberi di poterci umiliare. Mai!!! “

Non sappiamo ancora chi vincerà l’edizione 2020 di Temptation Island ma, senza dubbio, Manila Nazzaro può già ritenersi la vincitrice morale del programma.