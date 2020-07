Telegram, una marea di novità nell’ultimo aggiornamento

Nonostante il clima vacanziero, il team di sviluppo di Telegram ha appena lanciato uno dei più importanti aggiornamenti delle ultime settimane per le app Android e iOS dedicate al popolare client di messaggistica.

Le novità in ballo sono veramente tante, e certamente quella che interesserà di più gli utenti giovani di Telegram è la possibilità di impostare un video come immagine profilo, semplicemente caricando un’immagine GIF tramite l’apposita funzione.

A questa piccola sorpresa si aggiunge un nuovo strumento per la modifica delle foto e dei video, ovvero uno slide che ci permette di applicare un filtro bellezza in grado di rendere la pelle del viso più tonica: funzione che si aggiunge a quelle già disponibili per il controllo di contrasto e luminosità immagine.

Non mancano, inoltre, alcuni miglioramenti alla funzione Persone Vicine, che ci consente di trovare nuovi utenti e amici rendendo la nostra posizione disponibile su Telegram. Quando scriveremo ad un contatto conosciuto tramite questa feature, potremo scoprire la distanza che ci separa: per saperlo ci basterà selezionare l’opzione ‘Rendimi Visibile’ dalla sezione Contatti.

Nel tentativo di migliorare la privacy dell’app, Telegram ci fornisce un nuovissimo strumento per il filtraggio automatico delle chat. Alcuni di noi ricevono frequentemente messaggi da utenti sconosciuti, ma con le nuove chat archiviate gli ‘importuni’ verranno automaticamente spostati in una cartella a parte, evitando di sommergerci di notifiche indesiderate.

Chiude questa bella panoramica l’arrivo di statistiche dettagliate per i proprietari di gruppi con più di 500 iscritti: gli admin potranno scoprire quante interazioni ci sono state e come è cresciuto lo spazio di discussione consultando i grafici temporali messi a disposizione dell’app.

Di fronte a tutte queste utili novità rimane però una grande assente di cui molti attendono l’arrivo: la possibilità di fare videochiamate, esattamente come avviene in altre app di messaggistica. Diversi rumor danno per certo che sarà al centro del prossimo major update: una sorpresa che ci aspetta ad inizio Settembre?