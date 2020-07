Tale e quale show 2020: dall’11 settembre

Tale e Quale Show giunge alla decima edizione. Al timone, anche per l’edizione 2020, Carlo Conti. L’appuntamento settimanale andrà in onda da venerdì 11 settembre al 6 novembre

Le novità di Tale e quale show 2020

In questa decima edizione non mancheranno le novità. Si torna alla formula a dieci concorrenti e si inaugura nel finale della gara un’esibizione corale di tutti i partecipanti in pieno stile “We are the world”.

Non mancherà nel finale di stagione il consueto “Torneo”, tra i migliori dell’edizione in corso e i migliori dell’edizione prece- dente, che come sempre incoronerà il vincitore annuale assoluto di “Tale e Quale Show”.