Sky annuncia la serie su Francesco Totti

Sky annuncia “SPERAVO DE MORÌ PRIMA – La serie su Francesco Totti” (titolo provvisorio), diretta da Luca Ribuoli.

Una serie originale Sky prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, tratta dall’opera “UN CAPITANO” di Francesco Totti e Paolo Condò, edita da Rizzoli Libri S.p.A.

SPERAVO DE MORÌ PRIMA – La serie su Francesco Totti

Sarà un racconto in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma, la fine del suo lungo percorso con la maglia giallorossa – rimasta sempre la stessa per 27 anni, un uomo divenuto con gli anni simbolo e bandiera di un’intera città, e non solo.

Un dramedy che unirà l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel complesso periodo prima del ritiro – includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera – e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio.

Protagonista della serie nel ruolo di Totti sarà Pietro Castellitto (Freaks Out, Non ti muovere, La bellezza del somaro, La profezia dell’armadillo).