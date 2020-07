Sanremo 2021 slitta a marzo. Confermati Amadeus e Fiorello

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2020/2021, si è parlato anche del prossimo Festival di Sanremo 2021. A rivelare le prossime date il direttore di Rai1 Stefano Coletta.

Quando si svolgerà il Festival di Sanremo 2021

Il prossimo Festival di Sanremo si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021. Slitta pertanto la data di inizio che, solitamente, avviene nei primi giorni di febbraio.

Uno spostamento motivato da Coletta per “realizzarlo nella formula tradizionale”. Auspicandosi ovviamente che l’emergenza sanitaria possa essere soltanto un lontano ricordo.

“E’ ovvio che stiamo pensando ad alternative nel caso in cui l’emergenza non sia finita, ma per noi Sanremo è quella formula lì, e puntiamo a farlo come siamo abituati. Piano B? Ci stiamo pensando, ma il piano B non è Sanremo”.

Ufficializzata la coppia Amadeus – Fiorello, che ha ben figurato nella passata stagione.